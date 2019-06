El PP ve un "excelente punto de partida" el acuerdo programático que ha recibido de Ciudadanos

Publicada el 03/06/2019 a las 22:25 Actualizada el 03/06/2019 a las 22:26

El PAR rechaza dialogar con Vox

El PP explorará este martes con Ciudadanos y Vox la. Así, el partido que dirige Pablo Casado ha fijado una reunión en Zaragoza con Ciudadanos a primera hora de la tarde y a las 17.00 horas se verá con Vox en el Congreso de los Diputados, según ha informado la formación.La dirección nacional del PP considera que el acuerdo programático que ha recibido por parte de Ciudadanos es un "excelente punto de partida". Este lunes el Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha acordado por unanimidad quey que no compartirá gobiernos con Vox ni alcanzará acuerdos con ese partido.Además, el partido de Albert Rivera ha aprobado los documentos con los criterios que deberán seguir los comités territoriales en estas negociaciones, en las que quiere buscar "acuerdos moderados, centrados y con contenido puramente liberal".El secretario general del PP, Teodoro García Egea, había anunciado esta mañana que este mismo lunes contactaría con Cs y Vox para fijar una reunión formal –tras varias charlas en los últimos días con José Manuel Villegas (Ciudadanos) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox)– para intentar buscar acuerdos en comunidades y ayuntamientos con las fuerzas de centro-derecha.Pocas horas después, la dirección nacional del PP ha confirmado que "de inmediato" se van a producir diferentes reuniones a nivel regional entre el PP y Cs. La primera será este martes –se prevé a primera hora de la tarde– con el Comité de Gobernabilidad de Aragón y asistirá el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.Además, este mismo martes a las 17.00 horas los representantes del Comité de Gobernabilidad del PP a nivel nacional se reunirán en el Congreso con miembros de la dirección de Vox, (que no tiene comité de gobernabilidad regional). A este encuentro acudirá el secretario general del PP y la presidenta del PP navarro y diputada por Madrid, Ana Beltrán.En Aragón las negociaciones se complican porque el presidente del Partido Aragón (PAR), Arturo Aliaga,: "No lo veo". A su entender, "lo lógico" es que PSOE y Cs, que suman 36 escaños de 67 en las Cortes de Aragón, "intenten" un acuerdo de legislatura. "Estamos en el centro y de ahí no nos vamos a mover", dijo hace unos días.Sin embargo, García Egea no tira la toalla, ya que, a su entender, esta comunidad también "necesita al final mirar al futuro con un Gobierno de centro-derecha". En este sentido, ha indicado que es "importante" que en Aragón, igual que en la ciudad de Zaragoza donde el candidato del PP Jorge Azcón ha "sacado un resultado excepcional","Al final, la necesidad a satisfacer en esta negociación de pactos no es si uno está cómodo o no está cómodo. La necesidad es que los ciudadanos vean reflejado en un Gobierno lo que han votado y", ha afirmado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.