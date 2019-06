La Fiscalía renuncia a pedir terrorismo para los ocho jóvenes de Alsasua y solicita al Supremo que confirme sus condenas

Publicada el 03/06/2019 a las 13:12 Actualizada el 03/06/2019 a las 13:32

Tramitación preferente porque están en prisión provisional

Laa dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 y ha solicitado que se confirmen las condenas de entre 2 y 13 años de cárcel a las que fueron sentenciados los ocho jóvenes acusados.Tal y como ya adelantó Europa Press, el Ministerio Público renuncia así a reclamar una condena por agresiones terroristas paraTodos se encuentranal haber sido condenada a dos años de cárcel y carecer de antecedentes penales.Para argumentar su petición de confirmación de condenas, la Fiscalía del Supremo considera quesufrida en Alsasua por un teniente y un sargento de la Guardia Civil y sus respectivas parejas, así como delTal y como ya figura en las dos sentencias que dictó la Audiencia Nacional, el Ministerio Público destaca en el dictamen remitido a la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo quede que fueron víctimas los perjudicados por su condición de guardias civiles.La Fiscalía de la Audiencia Nacional, al considerar que lo que ocurrió en la madrugada delen Alsasua "no fue una pelea de bar ni una trifulca", sino "una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista", la de "expulsar" a los miembros del Instituto Armado "de un territorio que los acusados consideran suyo". Por ello, pedía condenas que oscilaban entre los 12 y 64 años de cárcel.Sin embargo, tanto la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la que les condenó en primera instancia, como la Sala de Apelación, la que confirmó la sentencia de la primera, fallaron quede los acusados.Sí encontraron probado que los ocho jóvenes actuaron "movidos por la animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos", lo que les valió una horquilla deTras las dos sentencias de la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha renunciado a solicitar una vez más condenas por delitos de terrorismo, peroy, por tanto, reclaman al Supremo que confirme las penas para todos. También solicita la tramitación preferente del recurso, al hallarse los acusados en prisión preventiva.Pero a pesar de que el Ministerio Público ya no reclame condenas por delitos terroristas, lasí tendrá que valorar esta posibilidad, ya que la acusación popular que ejerce la asociación de víctimas Covite sí ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional para tratar de que se reconozca como terrorista la agresión a los dos guardias civiles y sus parejas.Por otro lado,que emitieron las sentencias condenatorias por haber sido condecorados por la Guardia Civil, concretamente los jueces de la Sala de Apelación José Ramón Navarro, Enrique López y Eloy Velasco.El Ministerio Público tampoco aprecia parcialidad en el hecho de que la magistrada, presidenta del tribunal que les condenó, esté casada con un coronel del Instituto Armado. Según el escrito, estas circunstancias no permiten sostener que hubieran actuado de forma sesgada.