Cs quita hierro a su reunión con Vox en Madrid: "Fue una primera toma de contacto"

Publicada el 10/06/2019 a las 13:23 Actualizada el 10/06/2019 a las 14:19

El PP sigue siendo el socio preferente

Ciudadanos afirma que la reunión que celebró con la ultraderecha fue una mera cordialidad sin importancia política. Según explicó este lunes el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, el encuentro privado que mantuvieron el domingo su líder autonómico, Ignacio Aguado, y la número uno de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se trató unicamente de una "primera toma de contacto" en la que, según Ciudadanos,. No obstante, este martes se constituirá la Mesa de la Asamblea de Madrid y la formación naranja aspira a presidirla, para lo que necesita los votos de Vox.Villegas insistió tras la reunión de la ejecutiva de Ciudadanos en que su partido sigue con el mismo plan de acción: negociar gobiernos allá donde sea posible con su "socio preferente", que es el PP, y no entablar conversaciones con Vox aunque necesiten sus votos. Y, según el secretario general de Ciudadanos, esta línea roja se respetó en la reunión entre Aguado y Monasterio el domingo. "No fue una reunión para negociar políticas",exactamente "igual que los que han tenido otros líderes políticos en la Comunidad de Madrid", como el candidato socialista Ángel Gabilondo, que también se reunió hace unos días con Monasterio.No obstante, Villegas admitió que Ciudadanos sigue aspirando a que su diputado Juan Trinidad sea elegido presidente de la Asamblea de Madrid este martes, cuando se constituya la Mesa de esa cámara, para lo cual, además de al PP, necesita el apoyo de Vox. Pero, pese a ello, la formación naranja asegura que ese apoyo no se negoció en la reunión entre Aguado y Monasterio.en el tema de la Mesa porque no se habló, hoy intentaremos acabar de acordar con el PP" el voto a Trinidad, sostuvo el secretario general de Ciudadanos.Y es que el partido naranja insiste, al menos en sus declaraciones públicas, en intentar poner la pelota en el tejado de la ultraderecha para intentar que se vea forzada a apoyar sus acuerdos con el PP, aunque Villegas no descartó que dirigentes de Ciudadanos vuelvan a reunirse con Vox.pero estamos cumpliendo con el marco que estableció Ciudadanos", que pasa por "no" negociar "acuerdos de gobierno que no sean con el PP" o, excepcionalmente, con el PSOE. "No tenemos vetos, sino líneas de actuación marcadas por la ejecutiva, y eso sigue vigente", zanjó.Esa estrategia contempla seguir negociando con el PP como primera opción incluso en comunidades donde hay otras opciones claras, como, donde el líder regional de Ciudadanos, Francisco Igea, ha dejado la puerta abierta a entablar conversaciones con el PSOE por las "dudas" que le suscitan los conservadores . Así lo confirmó Villegas, que aseguró que mantener al PP en el Gobierno tanto allí como en la-donde los socialistas han ofrecido a Ciudadanos la alcaldía de la capital a cambio de su apoyo para presidir la comunidad- no es incompatible con que llegue "el cambio".En el mismo sentido, Villegas señaló que Ciudadanos mantiene su intención de formar gobierno con el PP en Aragón, pese a que el PSOE ha alcanzado un acuerdo con el Partido Aragonés (PAR), una formación que los conservadores necesitarían para alcanzar la mayoría que permitiera al PP gobernar. Y, por ello, el secretario general pidió al PAR que reconsidere su postura. "Lo que tienen que hacery les reiteramos la invitación para desbloquear la situación y formar un gobierno", sostuvo.