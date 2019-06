Sánchez e Iglesias pactan empezar a negociar un "Gobierno de cooperación"

Publicada el 11/06/2019 a las 11:29 Actualizada el 11/06/2019 a las 13:37

La izquierda aleja el fantasma de nuevas elecciones

PSOE y Unidas Podemos constataron este martes su voluntad de alcanzar un acuerdo, pero de la reunión que mantuvieron este martes sus líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no salió ningún acuerdo concreto más allá del de empezar a negociar. Ambas fuerzas, pero mientras Iglesias sigue pidiendo conformar una coalición con el PSOE, aunque no tenga ese nombre, los socialistas únicamente se refieren a este formato como "un Gobierno incluyente" y que no esté "cerrado" y no aclaran si podría incluir ministros de Unidas Podemos.La de este martes fue la primera reunión -al menos, pública- que han mantenido Sánchez e Iglesias desde la que tuvieron el pasado 7 de mayo en la Moncloa, un encuentro mucho más extenso -duró más de dos horas- y sobre el que el líder de Podemos únicamente planteó quepara ponerse "de acuerdo". La relación entre los líderes de Podemos y el PSOE, no obstante, ha ido enfriándose desde entonces, y de hecho Iglesias confesó hace unos días que llevaba sin hablar con Sánchez desde el pasado 26 de mayo, cuando se celebraron las elecciones municipales, autonómicas y europeas.En esa primera reunión, las dos principales fuerzas de la izquierda ya exhibieron su principal discrepancia de cara a la negociación: la composición del Gobierno, en el que Iglesias quiere entrar y que Sánchez pretende que sea monocolor. Y este martes no hubo grandes variaciones en sus posiciones, aunque ambos líderespara ir avanzando y se pusieron de acuerdo en el término con el que denominar el objetivo de la negociación: el de "Gobierno de cooperación", en palabras tanto de PSOE como de Unidas Podemos.No obstante, esta denominación es tan abstracta que. Para Iglesias, "el significante es lo de menos", pero el acuerdo debe ser para un "cogobierno" o un Ejecutivo "conjunto". Por el contrario, la portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra, la definió como "un Gobierno plural, abierto, integrador, incluyente, representativo de las diferentes sensibilidades y también con personalidades referentes de sus distintos ámbitos", pero insistió en que en el encuentro entre Sánchez e Iglesias no se habló de "nombres" y no aclaró si los socialistas se plantean incluir ministros de Unidas Podemos en el gabinete.El líder de Unidas Podemos tampoco ofreció ningún nombre concreto, pero sí insistió en que para él "cooperación" es un sinónimo de coalición y pidió que el PSOE no ponga "vetos" a ningún dirigente que pudiera elegir la coalición morada para ser ministro.nosotros no lo haríamos", planteó Iglesias, que insistió en que ese potencial Ejecutivo socialista debe respetar la "proporcionalidad" de las fuerzas de izquierdas en su composición.Lo que sí parece quedar atrásque lanzó el lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que aseguró que "la alternativa a un Gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar". Iglesias sostuvo que esa advertencia "no gustó a nadie, tampoco a los electores del PSOE", y se mostró "optimista" sobre la posibilidad de que haya un acuerdo, especialmente cuando están cerca de concretarse pactos para gobiernos autonómicos de coalición PSOE-Podemos que podrían "empujar" el acuerdo a nivel estatal.Lastra, por su parte, aseguró que "hay voluntad de acuerdo entre la izquierda" y planteó que, pese a que "han sido semanas complicadas, sobre todo los últimos días", se han sentado las bases para "un acuerdo programático". Este pacto programático, dejó entrever la portavoz socialista,que suscribieron PSOE y Unidas Podemos el pasado octubre., coincidió Iglesias, que detalló que Sánchez y él hablaron en su reunión "de reforma laboral y de justicia fiscal". La coalición morada exige a los socialistas la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 y la puesta en marcha de una amplia reforma fiscal para subir los impuestos a las rentas altas y las grandes empresas. Las buenas propuesta no pueden quedarse en promesas de campaña deben traducirse a políticas concretas"