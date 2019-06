Publicada el 14/06/2019 a las 11:28 Actualizada el 14/06/2019 a las 13:09

No se extingue su derecho

La Sala que ha juzgado el procés independentista en el Tribunal Supremo Oriol Junqueras , encausado por rebelión, para abandonar la prisión de Soto del Real (Madrid) el próximo lunes 17 de junio con el fin de acudir ante la Junta Electoral Central y jurar su cargo de eurodiputado. Considera que su desplazamiento a Bruselas pondría en unEn su auto, los siete magistrados que el pasado miércoles dejaron visto para sentencia el juicio del procés, hacen una ponderación entre el derecho de participación política de Junqueras y su libertad personal. Concluyen que la suspensión del primero de estos derechos en el momento actual -cuando acaba de comenzar la deliberación de la sentencia- no es "irreversible" sino temporal, es decir, no es más que un aplazamientoLa resolución expone también que la condición de miembro del Parlamento Europeo , que Junqueras obtuvo en las, se produce en dos fases: la primera se desarrolla en la Junta Electoral Central, con el acatamiento de la Constitución y la remisión de la lista de los electos proclamados, y la segunda, ya en la sede del Parlamento Europeo, integrada por la manifestación por escrito sobre las incompatibilidades y por la toma de posesión en la sesión constitutiva el próximo 2 de julio.Así, consideran que la autorización que ha solicitado para comparecer ante lasupondría la puesta en marcha de un trámite que culminaría con un doble efecto: "de una parte, si lo que se pretende es dar prioridad a la condición de parlamentario europeo,ya adquirida,de otra, el obligado traslado del señor Junqueras a Bruselas -sede del Parlamento Europeo- para la toma de posesión de ese órgano parlamentario".Ese desplazamiento de Junqueras a Bruselas pondría, según el tribunal, "en un irreversible peligro los fines del proceso. Implicaría de entrada,que le afecta y ello desde el instante mismo en que el acusado abandonara el territorio español".Bruselas, además, es el lugar en el que uno de los"dice haber instalado la sede del gobierno de la República catalana en el exilio, cuya presidencia él encarnaría. Y así lo publicita en la web y en todos los encuentros personales que mantiene con líderes políticos", subraya la Sala.La situación planteada ahora -según los magistrados- es distinta a la que se produjo el pasado 21 de mayo cuando el tribunal permitió a Oriol Junqueras y a otros cuatro procesados presos acudir al-en el caso de Raül Romeva - para que pudieran tomar posesión de sus escaños.Sobre esta cuestión recuerdan que Junqueras ya ha consolidado la condición de miembro del Congreso de los Diputados y que el tribunal ha adoptado las resoluciones necesarias para hacer posible la titularidad de su derecho a formar parte de la cámara legislativa, con lasUno de los elementos que valoran en la resolución es el estado actual del proceso, conel juicio ya concluido y con la deliberación en su fase inicial. Precisamente por ello, resaltan que "el deber de esta Sala de asegurar los fines del proceso adquiere un significado especial, que condiciona la respuesta a cualquier solicitud que pueda deducirse".Por todo ello, y después de ponderar los derechos que convergen y de la voluntad de no sacrificar ninguno de los intereses, el tribunal explica que la decisión de rechazar el permiso, sino que sólo supone "su temporal aplazamiento hasta que, en función del eventual desenlace del proceso, desaparezcan los obstáculos que impiden el efecto adquisitivo de la condición parlamentaria".La Sala ha constatado también que ni el Reglamento del Parlamento Europeo ni laasocian a la imposibilidad de recogida del acta y de asistencia a la sesión constitutiva a celebrar en Bruselas, "un efecto extintivo de la titularidad del derecho".Así, la resolución concluye que esa limitación temporal del derecho de participación del también diputado suspendido está condicionada al pronto desenlace de la causa del procés y que se tiene quey propio de una sociedad democrática, el aseguramiento de los fines del proceso penal, "cuya realidad quedaría irreversiblemente menoscabada si la Sala autorizara la presencia del señor Junqueras en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, conduce a denegar la solicitud interesada".Aquí tienes el auto del TS: