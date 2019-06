Espinosa de los Monteros quita hierro a los insultos de Ángel Bordás: "Las cosas se dicen de una manera a las nueve de la mañana y de otra distinta a las ocho de la tarde"

Publicada el 14/06/2019 a las 09:25 Actualizada el 14/06/2019 a las 11:16

info Libre

info Libre

Reacciones

#Vox @ivanedlm le dice a @jesusmarana en la @La_SER que su partido solo veta a los periodistas que le "insultan". Hoy sigo vetado por Vox en todos los actos en sus sedes y excluido de sus canales de comunicación oficial. Le reto a que señale en qué artículo he insultado a Vox. — miguel gonzalez (@mgonzalezelpais) 14 de junio de 2019

El portavoz de Vox en el Congreso,, ha justificado este viernes en la Cadena Ser los insultos del coordinador del partido en Sevilla, porque "las cosas se dicen de una manera en un programa de radio a las nueve de la mañana y de otra distinta en un mitin en elecciones, en campaña, a las ocho de la tarde". Ha respondido así a las preguntas del director editorial de, que ha participado este viernes en la tertulia de Hoy por hoy, que presenta Pepa Bueno. Espinosa de los Monteros ha justificado también las exclusión de medios y de periodistas concretos en sus comparecencias públicas: "¿No podemos decidir con quién hablamos? ".Aquí puedes leer íntegra la transcripción de las preguntas y respuestas entre Jesús Maraña y el portavoz parlamentario de Vox.: Ángel Munárriz publica enuna historia sobre el coordinador de Vox en Sevilla , que se llama Ángel Bordas, y que proviene de Democracia Nacional, un partido de carácter neonazi, ha dicho cosas como calificar a las feministas como "zorras machorras del aborto libre" o a Izquierda Unida como "panda de come rabos". Y a un candidato de IU a la alcaldía de Sevilla, lo califica o dice que "le gusta poner el culito". ¿A usted le parece que su coordinador en Sevilla tiene los rasgos adecuados para tener una responsabilidad en un partido político democrático?Mire, primero no me consta nada de todo eso que dice usted que se ha publicado y segundo no puedo suscribirlo.Está documentado.Se han dicho tantas cosas en esta casa (Cadena Ser) que a mí me gustaría verlo en detalle... Pero en cualquier caso, evidentemente si usted me dice que esas expresiones se han formulado en el ámbito privado y se han sacado de contexto, eso es una cosa, pero si me dice que eso se ha dicho en un ámbito parlamentario me parece una cosa muy distinta. En cualquier caso, obviamente, ese tipo de afirmaciones las hayan hecho o no, no describen ni representan a Vox de ninguna manera.O sea que usted se remite a la respuesta anterior a Pepa de que en cada registro un político puede decir lo que le plazca.Lo voy a volver a decir por si acaso. Las mismas cosas se pueden decir de muchas maneras, porque veo que ustedes van a sacar punta de algo que no he dicho. Lo que he dicho es que en distintos momentos hay distintos registros. Y repito, las cosas se dicen de una manera en un programa de radio a las nueve de la mañana y de otra distinta en un mitin en elecciones, en campaña, a las ocho de la tarde. ¿Quiere decir que estamos diciendo cosas contradictorias? No. Quiero decir que el tono que se emplea, el vocabulario que se emplea y el registro que se emplea paa decir lo mismo, es distintivo en cada caso.Perdóneme señor Espinosa de los Monteros... ¿En qué momentos y en qué registros se puede calificar a las feministas de "zorras machorras"?Si le cojo su teléfono y le enciendo su WhatsApp estoy seguro de que le enciendo la cara de color rojo.Yo le dejo a usted mi WhatsApp, pero sobre todo en mis redes públicas no encontrará usted un insulto en ningún momento y además, no soy político.Insisto.: Si confirma señor Espinosa de los Monteros que eso es así, ¿ese coordinador sale de Vox?Es que en cualquier caso me asaltan a mí con una cosa que no he leído. Es que tampoco sé qué es un coordinador porque esa figura de coordinador no existe.Es el coordinador de Sevilla según su propia organización, que también está documentado.Pues entonces usted se está remitiendo a años muy anteriores porque hoy no existen coordinadores de ciudad.No, no, esto es de ayer.El título de coordinador al que usted hace referencia no existe.Ayer por la mañana era coordinador en Sevilla.Insisto en que esas expresiones no representan a Vox, ya está.Me interesa una pregunta más que no está en relación con esto, pero me parece importante como periodista y como ciudadano. Ustedes siguen vetando a periodistas y medios en actos que organizan en sus sedes, no cuando dan una rueda de prensa en el Congreso, pero en sus sedes siguen vetando a medios y periodistas y eso es ir contra el derecho de la información en España.Primero no es ir contra el derecho a la información en España porque está garantizado con la presencia de todos los periodistas que quieran acreditarse y, especialmente, las agencias de noticias que dan información a todos los medios. Ha habido un caso de un periodista que ha sido absolutamente insultante, mentiroso... Es uno de laSexta. Ha habido un caso y de ahí se quiere hacer una categoría que no existe.Podría citar cinco o seis medios.Usted se está refiriendo a hace mucho tiempo, pero no me dice usted cinco o seis medios que estén vetados.En cualquier caso...Está prohibido el acceso a actos en sus sedes, y me lo están diciendo además, le puedo citar a presidentes de sindicatos de periodistas. Ustedes les desconvocan encuentros en sus sedes o, por ejemplo, eliminan del WhatsApp informativo a medios y periodistas.Es que encima tenemos que ser amigos.Le puedo citar El País, eldiario.es, laSexta...¿Pero qué me dice de El País? En laSexta voy a estar hoy.En cualquier caso Iván Espinosa de los Monteros la libertad de prensa no admite excepciones, ¿verdad?La libertad de prensa no admite excepciones como la libertad de uno mismo para hablar con quien desee ni admite excepciones para hablar con quien desee no admite excepciones tampoco. Lo que hace un jefe de prensa en un WhatsApp lo que hace es facilitar la labor a los periodistas que nos siguen habitualmente, si esos periodistas hay alguno que nos insulta y que miente sobre nosotros y que tiene cero interés por contar la verdad, también tenemos cero interés por mantener las relaciones con ese periodista.¿Entonces sí admite excepciones la libertad de prensa?Ustedes deciden quién miente.¿No podemos decidir con quién hablamos? ¿Yo tengo que tener en mi chat de WhatsApp a todo el mundo? No. Nosotros admitimos a todos el mundo.El derecho a la información no es de los periodistas, es de los ciudadanos.Tras esta entrevista de Espinosa de los Monteros, alguno de los periodistas afectados por elrespondieron en redes sociales al portavoz parlamentario de la formación de extrema derecha asegurando que sus afirmaciones eran falsas al decir que sólo "ha habido un caso" y que tales impedimentos sí existían: