Almeida es elegido alcalde de Madrid con el apoyo de Cs y Vox

Publicada el 15/06/2019 a las 11:40 Actualizada el 15/06/2019 a las 12:43

Reproches del PSOE al "trío de Colón"

Los socialistas somos coherentes y respetamos las reglas del juego democrático.



No escucharán pues ningún reproche de mi grupo hacia el diálogo, el acuerdo y los pactos. pic.twitter.com/PhsaTITfUI — PSOE en Ayto Madrid (@PSOEMadridAyto) 15 de junio de 2019

Carmena pide "ciudar la democracia" y defiende el feminismo

El candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid,, fue elegido este sábado alcalde gracias a los votos de su partido, los de Ciudadanos y Vox. La candidata del partido naranja, Begoña Villacís, será la número dos del consistorio gracias a un acuerdo entre PP y Cs.El candidato del PP logró 30 votos, los que suman junto a Cs y la extrema derecha, frente a los 19 de Carmena y los 8 del socialista Está por ver el alcance real del acuerdo con la extrema derecha, que a última hora del viernes ponía precio a su respaldo: dos concejalías y cuatro presidencias de distrito,En el PP, también en Cs, niegan que el partido liderado por Santiago Abascal vaya a entrar en el Gobierno municipal. Pero no es eso lo que señalaron desde Vox a primera hora de la mañana, cuando informaron a los periodistas de que. Antes de que se iniciase el pleno, el jefe de la extrema derecha en el Ayuntamiento, Javier Ortega-Smith, aseguró que su representación se concretará en los próximos 20 días.Poco antes de las 11.45, tras el recuento de los votos, Manuela Carmena hacía entrega a su sucesor del bastón de mando de la ciudad.La sesión, que arrancó en el salón de plenos del Ayuntamiento de Madrid a las 11.00 horas, fue seguida desde la tribuna de invitados por quienes, en el PP, precedieron a Martínez-Almeida en el cargo: José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. Tampoco se lo quiso perder Esperanza Aguirre, que hace cinco años fue la candidata más votada, pero no reunió los apoyos necesarios yse hizo con la Alcaldía de Madrid.Precisamente fue eso lo que Aguirre recordó a su llegada al Ayuntamiento: que ella fue la más votada y no gobernó. Y que ahora, lo que le ocurrió a Carmena le iba a ocurrir a su compañero de filas, que una coalición desplazase a la líder de la candidatura ganadora en las urnas.Martínez-Almeida fue también arropado por la plana mayor del Partido Popular., presidente de los conservadores, y Teodoro García Egea, secretario general, estuvieron en el salón de plenos para apoyar a un candidato de la máxima confianza de Génova. Como Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad, Martínez-Almeida fue cabeza de lista al Ayuntamiento por una decisión personal de Casado. Y lograr para el PP el Ayuntamiento y la Comunidad supondrá un refuerzo del liderazgo del Casado tras el fracaso de los generales, donde el PP se hundió de 137 a 66 escaños.El primer portavoz en tomar el turno de palabra tras la toma de posesión fueEl jefe de la extrema derecha aseguró que Vox entra en el Ayuntamiento con la intención de erradicar "los fanatismos".echó en cara el candidato del PSOE, Pepu Hernández, a PP y Cs. "Esa es la triste realidad, el "trío de Colón va a gobernar Madrid", insistió.Sin embargo, los socialistas no vamos a tirar la toalla", avanzó Hernández, tras hacer una defensa del colectivo LGTBi y destacar su compromiso en la lucha contra la violencia de género.Por su parte, Villacís pidió a la oposición que se lea el pacto. Y en ningún momento mencionó a Vox, escudándose en que hay que poner el foco más en los contenidos que en las personas."Sentido común, responsabilidad y sosiego", pidió Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas de los conservadores y número dos de Martínez-Almeida mientras aseguraba que trabajarán "por y para todos los madrileños".dijo Manuela Carmena en una intervención marcada por una defensa cerrada del feminismo.La alcaldesa saliente pidió a sus compañeros que se respeten: "Si nos consideramos representantes de nuestros ciudadanos, cómo no vamos a tener respeto a los que han sido elegidos por los otros, que han sido elegidos por los ciudadanos".La candidata de Más Madrid, que pronto abandonará su acta de concejal tal y como aseguró en campaña, destacó que su listaManuela Carmena recordó que "hay 500.000 personas que quieren que continúe el proyecto de este ayuntamiento" y alertó al nuevo equipo de gobierno sobre los peligros de dar "un volantazo de capricho". En este sentido, recordó que su formación había llevado a cabo un "urbanismo de consenso"."Se van a encontrar con mucho trabajo hecho y yo me alegro por los madrileños", dijo en su despedida sobre la gestión realizada estos últimos cuatro años.El encargado de cerrar el turno de palabra fue el alcalde electo. Tras saludar a Casado, a los exalcaldes del PP presentes y a su familia, de dirigió a su antecesora: "Manuela, tú nunca dejarás de ser alcaldesa de Madrid"."Tenemos que estar a la altura de los madrileños, no por delante", sostuvo. El nuevo gobierno municipal, dijo, quiere "ganar el futuro y no reescribir el pasado"."Nosotros sí queremos un Madrid de todos y un Madrid para todos", cerró.