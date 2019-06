Publicada el 24/06/2019 a las 10:59 Actualizada el 24/06/2019 a las 15:26

El portavoz adjunto deen el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido,, convocó este lunes una comparecencia de prensa a las 11.40 horas de este lunes en la Cámara Baja para anunciar que deja la formación naranja:resumió los motivos de su marcha. No admitió preguntas de los periodistas.. A petición de él y de Luis Garicano, dicha Ejecutiva nacional ha votado en relación a abrir una vía de negociación con Pedro Sánchez de cara a la investidura. El resultado ha sido de 24 votos a favor de mantener la estrategia del no al líder del PSOE, frente a 4 votos en contra y 3 abstenciones. El 23% de los miembros del órgano de gobierno de la formación naranja han rechazado la línea que mantiene y defiende su presidente, Albert Rivera.Tras la votación, Javier Nart, eurodiputado de la formación desde 2014 y miembro del partido desde 2012,Roldán, que ha sido portavoz económico de la formación naranja en el Congreso y diputado por Barcelona ha sido uno de los miembros de la Ejecutiva de Cs que hancon el líder,en la estrategia de. Economista y discípulo de Garicano, Roldán ha sido uno de los más críticos con lade Ciudadanos, sus pactos cony el veto hacia el PSOE En una clara alusión al acercamiento al Partido Popular , formación que Albert Rivera ha señalado como "socio preferente" para los pactos postelectorales, Roldán criticó que los naranjas se hayan convertido en "azules", manteniendo en el poder a partidos que llevanDesde su punto de vista, con este cambio, se han "desvirtuando" los principios de "reformismo, regeneración y la batalla contra el nacionalismo" con los que nació la organización.En su comparecencia ante los medios, Roldán arrancó destacando precisamente que lleva ya tiempo discrepando en los órganos oficiales del partido de la estrategia de los últimos meses.sostuvo."No somos capaces de confrontar a la extrema derecha", añadió asegurando que él llegó a la política para "construir puentes desde el centro". No lo hizo, dijo, para "polarizar". Porque, a su juicio,