Publicada el 29/06/2019 a las 13:09 Actualizada el 29/06/2019 a las 13:47

El incendio de Toledo ha arrasado unas 1.500 hectáreas y está perimetrado en la zona este

#IFToledo, ACTIVO y sigue en nivel 1. Noche ardua de trabajo donde también ha entrado maquinaria pesada. Ha descendido el módulo del viento, aunque hay rachas de hasta 25 km/h. Se están incorporando los medios aéreos y ya están trabajando en la zona. Imagen de las 04:30. pic.twitter.com/drYY6nhqd1 — Plan INFOCAM (@Plan_INFOCAM) 29 de junio de 2019

El incendio de Almorox-Cadalso ha quemado 1.300 hectáreas en la región

El fuego de Gavilanes arrasa más de 500 hectáreas

Máxima preocupación por el grave incendio en Gavilanes (Ávila) #IFGavilanes Todo el ánimo a los que están luchando a pie de fuego. Hay que extremar las precauciones por #OlaDeCalor #IIFF pic.twitter.com/3WC72x09f7 — Juan López de Uralde (@juralde) 29 de junio de 2019

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado este sábado que elque desde el miércoles afecta principalmente La Ribera d'Ebre (Tarragona), según informa Europa Press. Ha explicado que es fruto del trabajo y la estrategia marcada por losEl jefe de Bombers, el inspector David Borrell, ha detallado que hanen la cabeza del flanco derecho y que han conseguido sus objetivos, aunque ha advertido de que la. El, pero en el norte del flanco derecho hay un 10% que aún preocupa a los Bombers, especialmente porque este sábado las condiciones seguirán siendo de altas temperaturas.En un comunicado, Bombers ha informado que, como se hizo el viernes, se coordinarán conpara acompañar a propietarios a las fincas desalojadas con ganado para que lo puedan alimentar, pero se mantiene la restricción para una cincuentena de personas desalojadas de masías y seguirán en los centros habilitados.Elde Bombers realizaron durante el viernes, la mayoría leves: doce fueron a bomberos que trabajaban en la extinción del fuego y en nueve casos sufrieron agotamiento.en helicóptero medicalizado al Hospital de Móra d'Ebre (Tarragona) y uno recibió el alta el mismo viernes y el otro se prevé que la reciba este sábado.En el dispositivo de extinción trabajan unoscon unas 100 dotaciones terrestres y tres medios aéreos de Bombers, mientras que el resto se incorporarán gradualmente a lo largo de este sábado. También trabajan las unidades desplazadas de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif), así como efectivos de Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), Agents Rurals, Mossos, Protección Civil, Sem, Creu Roja, entre otros.El incendio que se declaró este, en el entorno de, ha arrasado hasta el momento unas, es decir, la más cercana a las edificaciones. Así lo ha puesto de manifiesto el, Javier Nicolás, en declaraciones a los medios en el, a donde también se han desplazado el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, y la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón.Nicolás ha apuntado que en la mañana de este sábado el incendio "no tiene nada que ver" con la situación de este viernes por la tarde y por la noche. "Está permietrado toda la parte de la zona este con las maquinas que han estado actuando durante toda la noche y el riesgo está más controlado", ha apuntado.No obstante, ha indicado que las llamas saltaron el río a lo largo de la noche hacia, pero sin llegar a este término municipal, y que es en esta zona donde está la, "sin ninguna gravedad inminente".El delegado de la Junta ha explicado que se mantiene ely que están luchando contra las llamas nueve medios aéreos, 13 terrestres, más ocho de la UME, cinco maquinas de maquinaria pesadas, que son las que han hecho el perimetraje, y unas 150 personas. "Las previsiones hasta medio día son de que", ha apuntado, para dar las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han actuado, a los bomberos y al Infocam.También ha agradecido a los vecinos de las urbanizaciones afectadas su paciencia porque desde las 17.00 horas, cuando se originaron las llamas, hasta las 22.45 horas de este viernes, no pudieron entrar en sus casas. "Se portaron estupendamente", ha destacado.También hay lo que sí ha dicho es que ha habido afecciones, "que es totalmente distinto". Así, ha señalado que se han quemado setos, paredes que limitan las parcelas o alguna persiana, en lo que ha considerado "daños materiales menores".Por último, sobre el incendio de, cuyo centro operativo está en Madrid al saltar las llamas a la comunidad vecina en la tarde de este viernes. Más deestán trabajando esta mañana en el incendio, que ha quemado unassolo en la Comunidad de Madrid.Concretamente, trabajan en la extinción de las llamas dos hidroaviones del Ministerio, cinco helicópteros de Bomberos de la Comunidad, 14 dotaciones terrestres y 7 dotaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de un dispositivo preventivo de Summa 112 y equipos de Cruz Roja. Guardia Civil, controlando el tráfico, y policías locales colaboran también en el dispositivo.Los mandos operativos están muypara dirimir cómo se tiene que atacar el incendio desde los medios aéreos, que se han incorporado a las tareas en las últimas horas.El, que ha afectado al término municipal de Pedro Bernardo, sigue sin control un día después y. "Todo indica que hay una causa humana en el fuego de Gavilanes", ha dicho en la localidad el director general del Medio Natural, José Angel Arranz. "No sabemos si accidente o negligencia o intencionalidad", ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press. Arranz estima que la superficie afectada se eleva ya por encima de lasEl fuego sigue activo con un perímetro que "ha aumentado durante la noche" en el frente que mira a Pedro Benardo, perjudicado por las condiciones del viento, que si bien no sopla durante la mañana, por la tarde se espera que perjudiquen los trabajos. Con nivel 1 desde una hora después de que se declarase a las 13.15 horas del viernes, en la mañana del sábado trabajanconformado por 120 militares yy unas. El director general ha explicado que el perímetro del incendio se propagó con "lenguas de fuego irregulares".