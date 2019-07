Junqueras insiste al TS para que acuda al Tribunal de Justicia de la UE y se determine en qué momento goza de inmunidad

Publicada el 01/07/2019 a las 12:54 Actualizada el 01/07/2019 a las 13:30

No existe norma en el ordenamiento jurídico español

Evitar el suplicatorio

Puigdemont pide que se le reconozca como eurodiputado

La defensa del exvicepresidente de la Generalitat, juzgado por el procés independentista, ha reiterado su petición al Tribunal Supremo para que presente una(TJUE) y determine el momento en el que un diputado electo en el Parlamento Europeo está protegido por lacomo recoge Europa PressAsí lo ha manifestado en un escrito con fecha de este domingo en el Tribunal Supremo, después de que el tribunal que ha juzgado el proceso independentista emplazase a las partes a informar sobre la conveniencia de acudir al TJUE, tal y como solicitó el abogado de Junqueras en un recurso de súplica a mediados de junio.La defensa de Junqueras, ejercida por el abogado Andreu Van den Eynde, explica en su escrito que el motivo por el que sugiere acudir al tribunal de Luxemburgo es para que "a la hora de decidir los requisitos complementarios que pueden exigir una vez finalizado el proceso electoral a un ciudadano tras su proclamación como diputado electo".Pero también para que determine el "" en el que la persona que ha sido electa como diputada del Parlamento Europeo tiene. Es decir, esclarecer si está protegido desde la proclamación como diputado y por tanto se le permite realizar los trámites para tomar posesión como eurodiputado. De lo contrario, dice el abogado, "se le estaría otorgando a las autoridades nacionales un poder que no se deriva del acta electoral europea".Van den Eynde expone a lo largo de su escrito de 10 páginas que no existe ninguna norma en el ordenamiento jurídico español que establezca algún tipo dede una persona que ha sido elegido en unas elecciones, en este caso en las del pasado 26 de mayo al Parlamento Europeo.Añade que aunque la legislación europea pueda remitirse en ocasiones a la normativa estatal en aspectos relativos a los procesos electorales, a su entender, ello no faculta a un Estado miembro a "establecer condiciones, tras la celebración de las elecciones, que supongan un bloqueo al acceso a la condición de diputado europeo o dificulten el ejercicio del cargo representativo sin establecer claros criterios de proporcionalidad y previsibilidad legal"."Una vez proclamado los resultados electorales,resultantes de la proclamación oficial", subraya el abogado en su escrito.Asimismo, en respuesta a los informes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado que consideran que es innecesario plantear la cuestión prejudicial, el abogado considera que la situación en la que se encuentra en su cliente sobre si goza inmunidad parlamentaria tras ser elegido eurodiputado no es un "acto claro" ni tampoco un "acto aclarado", pues el TJUE "no se ha pronunciado expresamente sobre las cuestiones de objeto de interpretación divergente".Por ello, entiende que es necesario acudir al tribunal de Luxemburgo para evitar que una "decisión controvertida" pueda dar lugar a una "del que goza mi mandante".Además, aprovecha el escrito para afirmar que el "único objetivo" del Tribunal Supremo para impedir a Junqueras jurar o prometer la Constitución Española y obstaculizar la toma de posesión como eurodiputado es "". Según Van den Eynde la consecuencia de ello es modificar "la configuración política del Parlamento Europeo surgida a partir de las elecciones, lo que afectaría también al buen funcionamiento e independencia del Parlamento Europeo".Entre las cuestiones prejudiciales que solicita, la defensa de Junqueras quiere que se pregunte al TJUE si supone una violación de los derechos del republicano que no se le permita ejercer de eurodiputado habiendo un informe del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU que reclama suOtra de las cuestiones que quiere que el Supremo plantee a la justicia europea es si la inmunidad parlamentaria a los eurodiputados existe desde el momento de su elección y no desde que recogen el acta, y si esta inmunidad protege a Junqueras "frente a medidas cautelares de naturaleza penal" como por ejemplo la prisión provisional.El expresidente de Cataluña,presentó el pasado viernes un recurso ante el TJUE reclamando medidas urgentesy pueda tomar posesión de su escaño en el nuevo Parlamento Europeo que se constituirá este martes, 2 de julio, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.El recurso fue presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea el pasado viernes, 28 de junio, en nombre de Puigdemont y del exconseller y número dos en la lista de JxCAT a la Eurcámara,Una vez que el recurso ha sido registrado en el Tribunal con sede en Luxemburgo, el presidente de dicho tribunal tendrá que tomar una decisión en "un plazo breve", han explicado las fuentes, sin aclarar el calendario preciso.En todo caso, la decisión de si corresponde dictar medidas cautelares "no llevará semanas ni meses", por lo que lo más probable es que se produzca en las próximas horas, antes de que se constituya la nueva Eurocámara.La petición de Puigdemont y Comín ha sido presentada por sus abogados ante el Tribunal General, lo que permitiría a las partes recurrir la decisión en segunda instancia.