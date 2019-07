Publicada el 02/07/2019 a las 12:24 Actualizada el 02/07/2019 a las 12:40

El arzobispo de Toledo y primado de España,, ha calificado de "" la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno en funciones,o, a las declaraciones del nuncio del Vaticano,, que afirmó que el Ejecutivo español pretende "" con su exhumación, como recoge Europa Press. Sobre este asunto ha pedido "no dar vueltas siempre a algo que sucedió hace más de 40 años", pues el país "tiene problemas más grandes".Por ello, Rodríguez ha señalado que "", en referencia a que Calvo anunció en la Cadena Ser, tras las declaraciones del nuncio a Europa Press, que el Gobierno iba a enviar unaEn este sentido ha añadido que la forma de reaccionar de la vicepresidenta del Gobierno es "", ya que, a su juicio, a quien se "amenaza" es a los ciudadanos y a todas las personas que forman la Iglesia.Además, Rodríguez ha señalado que España tiene problemas que "son muy grandes", por lo que ha abogado por no estar "dando vueltas siempre a algo que sucedió hace más de 40 años", ya que hay que tener en cuenta el esfuerzo que hicieron los ciudadanos para que hubiera una "No es la primera vez que el prelado levanta la polémica con sus declaraciones. Ya en 2016, como recoge el diario El País, Rodríguez vinculaba los asesinatos machistas a que normalmente ella pedía el divorcio. "El problema serio radica es que en esas parejas no ha habido verdadero matrimonio", decía el arzobispo en una misa.