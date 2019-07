El exnuncio Renzo Fratini responde al Gobierno: "Si piensan que la Iglesia es franquista, se equivocan"

Publicada el 04/07/2019 a las 12:30 Actualizada el 04/07/2019 a las 12:42

El exnuncio en España, que el pasado martes 2 de julio dejó su cargo como representante del papa en España por jubilación,Así lo ha indicado tras la polémica generada tras afirmar en una entrevista con Europa Press que con el proyecto de exhumación del Gobierno de Pedro Sánchez "han resucitado a Franco"."Si quieren situar a la Iglesia como un actor político o llegar a pensar que es franquista, se equivocan.Después del Concilio Vaticano II hubo un cambio bastante fuerte de posición frente al régimen político que había en España, y Pablo VI quiso nombrar obispos como Tarancón, que abrieron nuevas vías", asegura Renzo Fratini en una entrevista concedida a la revista Vida Nueva, que saldrá publicada este viernes 5 de julio.Además, Fratini responde a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que calificó sus palabras sobre lade "improcedentes e inaceptables" así como de "injerencia"."No pensaba que lo que comenté pudiera suscitar un problema. Si alguien lo interpreta como una injerencia,, subraya Fratini, al tiempo que lamenta si sus declaraciones han generado "una cierta polémica".El exnuncio en España defiende que hasobre esta cuestión. En concreto, puntualiza que "la Santa Sede ya ha manifestado que no se opondrá ni será favorable al traslado".En todo caso, el diplomático italiano añade que es consciente de que "a los españoles les gusta debatir de forma animada, si bien luego son capaces de establecer lazos de amistad".Asimismo, Fratini reconoce que le "cuesta entender" quediga que tuvo alguna "conversación difícil" con él porque asegura que "siempre" ha intentado "facilitar las relaciones". Precisamente, apunta que el encuentro entre la vicepresidenta y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, la "recomendó" él mismo."Por eso me cuesta entender que se diga ahora que hemos tenido desencuentros con el Gobierno., y fue una conversación cordial y sincera. Siempre que me han pedido ayuda, me han tenido ahí, como por ejemplo sucedió para acelerar la presentación de las credenciales de la embajadora María Jesús Figa", subraya.En una entrevista con Europa Press, Renzo Fratini señaló que el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguidocon el proyecto de exhumación. La vicepresidenta del Gobierno anunció que presentarían una queja ante el Vaticano por las declaraciones del nuncio "por intromisión en asuntos propios de otro Estado".Yo digo que han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor, la mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho, Dios juzgará. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil", señaló Fratini.La embajadora de España ante la Santa Sede, Carmen de la Peña, tiene cita este jueves 4 de julio con el secretario vaticano de Relaciones con los Estados,, para entregar la queja del Gobierno español por las palabras del nuncio.