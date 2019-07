La Abogacía del Estado acusa a la familia Franco de elaborar el informe que aconseja el traslado a la Almudena con datos de la Wikipedia

Publicada el 04/07/2019 a las 13:29 Actualizada el 04/07/2019 a las 13:51

300.000 visitas al año es un dato "irrelevante" para la Policía

Crítica a las fuentes de prueba

Tres peritos contratados por la familia Francisco Franco han ratificado este jueves en el Tribunal Supremo el informe en el que afirmaron que la cripta de la Catedral de la Almudena, en Madrid, esporque es una área que está perfectamente protegida y controlada por las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad.El magistrado Pablo Lucas, ponente del tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que se encarga de estudiar los recursos de los nietos de Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros para exhumar los restos del dictador, ha celebrado una vista pública para que los tres expertos en materia de seguridad aclarasen cualquier duda sobre su informe pericial.El abogado del Estado Juan José Torres ha realizado una serie de preguntas dirigidas a cuestionar la metodología del informe, que analizade Franco, en caso de que el Tribunal Supremo dé luz verde a su exhumación.Según los peritos --militares retirados--, hay más riesgo de "profanación" o de actos vandálicos en el cementerio de Mingorrubio, en el distrito madrileño de El Pardo, que en la cripta familiar de La Almudena, ya que el primer lugar "", mientras que en la catedral "".Por ello, el informe pericial concluye que los riesgos existentes en el entorno de la catedral no se incrementarían en modo alguno sino que es el emplazamiento "más seguro e idóneo" y "con un nivel de riesgos sensiblemente inferior" al cementerio.Así, uno de los peritos ha destacado que atendiendo a los datos ofrecidos por la delegación del Gobierno, la cripta recoge "", lo que supondría "unas 1.000 al día". "Es un dato completamente irrelevante para la Policía como para que tengan que incrementar el dispositivo", ha añadido.El abogado del Estado ha insistido en este extremo y ha reprochado a los peritos que en su informe no hayan contemplado incidentes violentos comoa la Catedral de la Almudena y la explosión de un artefacto casero en la Basílica del Pilar en 2013, ambos organizado por el Grupos Anarquistas Coordinados (GAC)."Me causa perplejidad", ha confesado Torres, al mismo tiempo que ha preguntado el motivo por el que se utilicen como sinónimos "daño" e "impacto". "El daño ocasionado a tres mesas o sillas nos da igual", ha respondido uno de los peritos para incidir en que lo que es "relevante" es el impacto que puede causar un incidente violento como los que ha señalado como riesgos.Sobre la posibilidad de enfrentamientos de grupos de distintos signos ideológicos, los expertos han apostillado que los dispositivos desplegados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son "suficientes para asegurar la zona". En este sentido, han puesto como ejemplo que la Policía se hace cargo de 3.000 manifestaciones al año en la capital, y de carreras populares "todos los domingos" y los partidos de fútbol del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu "cada dos fines de semanas".Asimismo, uno de los expertos ha apuntado que a los alrededores de la catedral "", además de recordar que existe una "", en alusión al conocido Madrid Central, que ahora mismo se encuentra en estado de moratoria de multas durante el verano.Por otro lado, el abogado del Estadopues, según ha indicado, hay "muchas de uso público" como "Wikipedia", "medios de comunicación o revistas divulgativas" para valorar el diseño de un plan de seguridad.Los peritos han explicado que "", en este caso concreto de "edificios críticos" como son el cementerio de El Pardo y la cripta familiar. Al mismo tiempo han señalado que en cualquier caso es "imposible" hacer una "valoración cuantitativa" de los riesgos y que por ello se hace un análisis de "probabilidad" de incidentes o problemas.El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera, ha destacado a los medios de comunicación, una vez concluida la vista, que el informe es de "una contundencia y solidez enorme" que ha "desmontado" los riesgos de seguridad que ha señalado el Gobierno, como "mera excusa para intentar evitar un emplazamiento que no le interesa"."Es de alguna manera violar los derechos de la familia porqueen base a unos riesgos de seguridad que son mínimos en el entorno a La Almudena".Debido a que ya no quedan más pruebas por analizar, pues ni la familia ni la Abogacía del Estado han solicitado la práctica de ninguna más, la Sala instará las partes a que den traslado de sus conclusiones, que, según han informado fuentes jurídicas, podría suceder a lo largo de este mes de julio. De este modo, los recursos contra la exhumación de Franco quedará visto para sentencia, que se podría conocer este otoño.No obstante, la resolución podría retrasarse si los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideran que tienen que plantear una cuestión de inconstitucionalidad de los Reales Decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez para posibilitar la exhumación, tal y como solicitó la familia a finales de mayo.