Barómetro de laSexta: el 56,5% de los encuestados se oponen a una repetición electoral

Publicada el 07/07/2019 a las 16:01 Actualizada el 07/07/2019 a las 17:04

Los españoles no quieren volver a las urnas para votar en unas nuevas elecciones generales. Según el barómetro de laSexta con datos del Instituto Invymark publicado este domingo,, mientras que un 36,6% está a favor y un 3,9% no sabe o no contesta. Con el inicio de la sesión de investidura de Pedro Sánchez aún sin acuerdos a la vista y marcada para el lunes 22 de julio a las 12.00 horas con una primera votación el martes 23 y un segundo intento 48 horas después, el día 25, en el caso de que el 23 de septiembre no haya un candidato investido, se disolverán las Cámaras para la convocatoria de nuevas elecciones generales en 47 días: es decir, la fecha sería el domingo 10 de noviembre.En contra de la cita de noviembre, se encuentran mayoritariamente. En cambio,. Por su parte, los que escogieron la papeleta de: un 49,2% se muestra en contra, mientra que un 50% a favor.En el caso de estos nuevos comicios generales,, un 3,6% lo cambiaría y un 5% anuncia que no votará. Esta fidelidad se sitúa en los principales partidos en la franja del 90%, encabezada por Unidas Podemos con un 97,2%, seguida por el PP con un 95,1%. Le siguen PSOE (94,6%), Ciudadanos (91,1%) y Vox (90.2%).Según este barómetro de laSexta, entre los encuestadospara facilitar la investidura de Sánchez. En concreto, un 60,8% está en contra de su entrada en el Consejo de Ministros, frente a un 36,3%. Entre los votantes del PSOE, la mayoría también se opone a esta opción (52,2%), aunque un 43,9% apoya esta fórmula. Son, por tanto, 7,6 puntos más de aceptación que el dato general.Preguntados sobre si Sánchez debería incluir a miembros de Unidas Podemos en el Gobierno para facilitar su investidura, los encuestados también están en contra, aunque. En este caso, el 52,7% están en contra, mientras que un 45,3% está a favor. En cambio, en cuanto a los votantes socialistas, la mayoría estaría dispuesta a incluirlos: un 55,8% estaría a favor, mientras que un 41,6% se opone.