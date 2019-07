Unidas Podemos denuncia que Ayuso no ha dado explicaciones sobre Avalmadrid

Publicada el 10/07/2019 a las 12:12 Actualizada el 10/07/2019 a las 13:01

Las formaciones de izquierda de la Asamblea de Madrid llevan semanas, sin éxito, exigiendo a la candidata del PP al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicaciones sobre la relación de la empresa semipública Avalmadrid con una de las sociedades de los padres de la dirigente conservadora. Este miércoles, la denuncia llegó al pleno de laen la sesión que, sin candidato, pone en marcha el reloj para una nueva convocatoria electoral si en dos meses no hay candidato elegido.La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid,aprovechó su intervención para recordar que Díaz Ayuso todavía "no ha dado explicaciones" sobre Avalmadrid.ha desvelado que que en 2011 Díaz Ayuso aceptó la donación de un piso de sus padres en Madrid con la que evitó el embargo de los acreedores. Enajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes y los tribunales califican como cooperador necesario a quien recibe el bien si conoce el propósito de la transmisión. En ese momento, Isabel Díaz Ayuso acababa de entrar como diputada del PP en la Asamblea de Madrid.Entre 1990 y 2005, los padres de la política del PP –Leonardo Díaz Álvarez, fallecido en 2014, y María Isabel Ayuso Puente– participaron en la constitución de 13 empresas, todas ellas con sede en la provincia de Madrid. Una de ellas, denominada Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, funcionaba como matriz de otras siete sociedades.A principios de 2011, una de las compañías del grupo –MC Infortécnica SL– pidió un crédito de 400.000 euros a Avalmadrid, tal y como informó El Confidencial. Avalmadrid es una empresa semipública, donde el Gobierno regional aporta en torno al 30% del capital, cuyo objetivo es facilitar y ayudar a la financiación de pymes, autónomos y emprendedores. El préstamo de Avalmadrid a MC Infortécnica SL se formalizó el 15 de marzo de 2011.El 16 de diciembre de 2011, MC Infortécnica SL tenía que devolver a Avalmadrid 100.000 euros de principal y poco más de 3.000 euros de intereses. Pero no lo hizo. Dos meses antes, Díaz Ayuso había aceptado la donación del inmueble. Los avalistas responden con todos sus bienes de las deudas pero, de esa forma, la vivienda quedaba fuera del alcance de los acreedores.Este diario también ha desvelado que Avalmadrid lleva más de siete años incumpliendo un acuerdo adoptado en su Comité de Morosidad, que decidió embargar los bienes de los ocho socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre los que se encontraban los padres de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo era recuperar los 400.000 euros que habían prestado a dicha sociedad un año antes. Avalmadrid no ha embargado ninguna de las 12 propiedades personales que los avalistas solidarios declararon para justificar su solvencia económica.En su intervención, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid culpó a Ciudadanos del bloqueo de la investidura en Madrid: