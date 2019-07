El PP insiste: "No vamos a regalar la investidura a Pedro Sánchez"

Publicada el 15/07/2019 a las 13:31 Actualizada el 15/07/2019 a las 15:41

así de contundente se mostró el secretario general del PP,este lunes en rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión del Comité de dirección.García Egea pronunciaba estas palabras después de que, a primera hora, el presidente del Gobierno en funciones diese por rotos todos los puentes conde cara al debate de investidura de la semana que viene.El número dos de los conservadores aseguró que el PPva a cambiar de opinión si en septiembre sigue el bloqueo. "Todos los diputados del Partido Popular van a votar que no. Lo tenemos clarísimo", insistió.En este sentido, volvió a demandar a Sánchez que busque apoyos entre sus socios de la moción de censura y que deje de presionar al PP para que se abstenga. "Le pido que se abstenga de presionar al PP porque no nos vamos a sentir presionados.subrayó."Sánchez quiere una investidura a la carta para tener un gobierno en solitario y con apoyos por activa o pasiva del resto de grupos, y eso ha de buscarlo donde encontró la moción de censura", dijo.Pese a que en las últimas semanas ha habido cierto debate interno en el PP sobre la postura de cara a la investidura, García Egea señaló que existe un "consenso generalizado" en torno al "no" a Sánchez. Porque el PP, recalcó el secretario general del PP recordando el "no es no" del presidente del Gobierno en funciones y sus fieles en 2016. En este contexto, instó al líder de los socialistas a leer en su libro, Manual de resistencia, que la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy "fue una idea pésima y una equivocación de magnitud histórica". "Debería recordar esto cuando pide al PP que se abstenga", consideró.En otro orden de cosas, el secretario general del PP dejó en el aire la posibilidad de que a finales de mes se celebre una Junta Directiva Nacional para elegir, entre otros cargos, la portavoz de los conservadores en el Congreso . La prioridad ahora, dijo, es cerrar los pactos de Madrid y Murcia. A este respecto, la dirección nacional del PP es bastante optimista. No obstante, las fuentes consultadas no se atreven a avanzar que los acuerdos vayan a poder darse por cerrados esta misma semana como en un principio vaticinó Pablo Casado la semana que viene.