Calviño no descarta que España adopte unilateralmente la 'tasa Google' si no hay acuerdo europeo o en la OCDE

Publicada el 16/07/2019 a las 11:40 Actualizada el 16/07/2019 a las 12:16

La ministra de Economía y Empresa en funciones,, ha remarcado que el Gobierno apoya que se establezca un, pero ha señalado que el Ejecutivo no descartaen España si no se alcanza un acuerdo en esos ámbitos, como informa Europa Press.En declaraciones a los medios tras la inauguración de DigitalES Summit 2019, Calviño ha incidido en que dado que el fenómeno de las grandes plataformas digitales es algo mundial, lo "ideal" es que se llegue a un. Sin embargo, ha remarcado que si no es así, habrá que actuar "a nivel nacional"."El Gobierno no descarta actuar y abordar la implantación de esa tasa sobre determinados servicios digitales, pero ello no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsando el que se logre un acuerdo en el ámbito europeo o el ámbito mundial", ha incidido.En este sentido, la ministra de Economía y Empresa ha remarcado que el Gobierno de España tiene una participación "muy activa" en los temas relacionados con lapara adaptarla a la realidad del siglo XXI en todas las reuniones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del G20.Calviño ha remarcado que uno de los principales retos que plantea la revolución digital y sobre todo la creación de las nuevas grandes plataformas mundiales es cómo abordar un sistema fiscal que refleje adecuadamente dónde se produce el valor añadido, que hasta ahora estaba donde se producían los bienes y hoy en día también deriva de los datos que generan los ciudadanos.El documento aprobado la semana pasada por el Comité Ejecutivo del PSOE, y trasladado a Unidas Podemos en las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente, remite la cuestión de la, comprometiéndose a "promover la creación de la denominadaen el ámbito europeo".El pasado mes de marzo, a pesar de que la mayoría de socios comunitarios --entre ellos Francia, España, Alemania e Italia-- eran favorables a la tasa, que contaba, sin embargo, con la oposición frontal de Suecia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia.De hecho, Francia anunció la pasada semana que impondrá finalmente un impuesto a los gigantes digitales, conocido como tasa GAFA en referencia a Google, Apple, Facebook y Amazon, por el que gravará con unen territorio francés por grandes compañías de servicios digitales.