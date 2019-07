Iglesias reta a Sánchez a explicar por qué no quiere que esté en el Consejo de Ministros

Publicada el 16/07/2019 a las 14:03 Actualizada el 16/07/2019 a las 14:49

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, retó este martes a Pedro Sánchez a explicarque forme parte del Consejo de Ministros en un Gobierno de coalición PSOE-UP. El secretario general de Podemos aseguró reiteradamente que Sánchez nunca le la dicho que no quiere que esté en el Gobierno pero, a preguntas del periodista que le entrevistaba, aseguró que si así fuera tendría que ser el presidente en funciones el que explicase los motivos.Iglesias aseguró que el presidente en funciones cambió su decisión inicial de formar un Gobierno de coalición, que según él le ofreció en la reunión que celebraron el 7 de mayo, la primera después de las elecciones generales,en general y del Íbex 35 y de los bancos en particular, porque se trata de poderes que no quieren que Unidas Podemos tengo acceso al Consejo de Ministros.En una entrevista concedida al programa Al Rojo Vivo de La Sexta, el líder de UP aseguró seguir teniendo “la mano tendida” paracon el candidato socialista pero “no a través de los medios de comunicación”.Iglesias aseguró que su formacióndesde que se iniciaron las conversaciones. Desde tener una representación proporcional al resultado electoral a propuestas de su programa, además de haberse mostrado dispuestos a someterse al liderazgo del presidente en asuntos como el de Cataluña, sobre el que PSOE y UP mantienen posiciones encontradas. P“ero no podemos perder la oportunidad histórica de tener un Gobierno de coalición”, advirtió. De hecho, para conseguirlo, Iglesias se mostró dispuesto “a ceder más todavía”.El secretario general de Podemosde la semana que viene en el caso de que no haya acuerdo y se remitió a lo que decidan los militantes de su organización en la consulta que se está llevando a cabo y cuyo resultado se dará a conocer el jueves.Durante la entrevista, Iglesias tuvo ocasión de tachar de equivocación que Sánchez decidiese dar por rotas las negociaciones y se preguntóara dar ese paso después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, declarasen el viernes y el sábado que la consulta de Podemos no representaba ningún problema para las negociaciones. Y aprovechó para pedir “disculpas” por haber calificado de “idiotez” la última propuesta de Sánchez: dar entrada a en el Consejo de Ministros a militantes de UP cuyo perfil se adapte al ministerio de que se trate, como hizo cuando nombró a Teresa Ribera para el departamento de Transiciòn Ecológica.“Pido disculpas si esta palabra molestó. Pero no hay que: lo que yo dije es que no era sensato plantear que alguien tiene que estar en el Consejo en función del currículum”, añadió.En cualquier caso, Iglesias insistió en que está “dispuestísimo a hace una negociación integral”, sobre “qué vamos a hacer y con qué personas”, en cuanto Sánchez le llame. Eso sí: “Los nombres [para el Consejo de Ministros] se tienen que negociar, no puede decidir de manera unilateral”. Y recordó queEs como si el presidente de la Comunitat Valenciana, puso como ejemplo, el socialista Ximo Puig, hubiese dicho que Mònica Oltra, la líder de Compromís, no podía formar parte del Consell.