Publicada el 18/07/2019 a las 14:11 Actualizada el 18/07/2019 a las 15:15

“No puedo permitir que entre en el Consejo”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aseguró este jueves en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta que su oferta de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos ysigue en vigor pero, advirtió, caducará la semana que viene si Unidas Podemos no apoya su investidura.En la misma entrevista Sánchez confirmó que Iglesiasademás de responsabilidades en Comunicación.El candidato socialista a la Presidencia confirmó, tal y como adelantó la semana pasada, que “el principal escollo es la participación del señor Iglesias en el Gobierno. Sin duda alguna es el único obstáculo” para cerrar un acuerdo. El “99% de las conversaciones“ que ambos han mantenido, reveló, “no han sido de contenidos, la vivienda, la reforma laboral, el estado de bienestar: han sido sobre los cargos”.“Con todo el respeto que le tengo”, explicó, “le he dicho que con dos líderes de partidos que divergen tanto lo mejor que podría hacer es entender que para fraguar ese nuevo gobierno con cohesión es queY permita que haya ministros de UP cualificados que podamos consensuar, porqueporque como presidente “voy a ser el único responsable de lo que hagan”.Sánchez mantuvo la oferta de una coalición, pero advirtió: sóloPorque le resultaría muy duro que no pueda haber Gobierno y que Unidas Podemos acabe votando junto a PP, Cs y la ultraderecha.“Creo que tendrían que reflexionar seriamente si merece la pena”, reflexionó. “Cualquier fórmula de entendimiento después de un voto en contra no pasará más por una coalición”, zanjó. Aunque se abstenga, precisó, porque abstenerse sería “un voto ‘no’ vergonzante” al impedir “que salga un Gobierno de izquierdas en este país”.El escenario político que viene es, además, complicado, según Sánchez. Porque espera una sentencia condenatoria en el caso del procés y teme una reacción del independentismo —Torra ha dicho “que lo volvería a hacer”, remarcó— y por acontecimientos como un Brexit duro. “cuando ocurra todo eso?”, se preguntó.“Un Gobierno con Pablo Iglesias no funcionaría,Y él no lo comparte”. ¿Por qué motivo? Porque ambos tiene “profundas discrepancias” en asuntos muy importantes, explicó. Como la situación en Cataluña, porque Iglesias defiende el derecho a la autodeterminación, se opone a aplicar el 155 en caso de declaración unilateral de independencia y asegura que en España hay presos políticos.“Se lo he dicho muchas veces a Iglesias, insistió. “No funcionaría ese Gobierno, no se dan las condiciones por las discrepancias de fondo en materia se Estado”, pero también porque “no puedo permitir que entre (en el Consejo de Ministros) alguien que dice queY porque, además, Unidas Podemos “no garantiza la homogeneidad” de sus posiciones en toda España, como ha venido a demostrar, indicó, que en La Rioja hayan impedido la investidura de la candidata socialista.Sánchez defendió en todo momento la “generosidad”, así la calificó, de su propuesta a Unidos Podemos. “¿Le parece poco darle entrada en el Consejo de Ministros apreguntó.El problema es que el líder de UP respondió a la propuesta “con un desprecio al día siguiente llamándola ‘idiotez’. Y precipitando “una consulta donde no está el planteamiento del PSOE. Esto lo he vivido ya en 2016”, rememoró. “Hubo también una consulta. Cuanto (Iglesias) tiene un problema se parapeta en sus afiliados para impedir que haya un presidente socialista”.En última instancia, argumentó Sánchez, el problema es “quePor eso volverá a insistir a PP y Ciudadanos para que se abstengan y no sólo faciliten así su reelección sino que de ese modo impidan que el inicio de la legislatura dependa de los independentistas. “Lo único que les pido es que se abstengan; no por mí, sino por España, ese país que dicen querer tanto".Durante la entrevista, el presidente en funciones admitió el enfado que una repetición electoral puede provocar entre los ciudadanos, pero dio a entender que no será igual para todos, sino que penalizará a quienes impidan su investidura. “Algo de generosidad por parte de los demás líderes políticos seria buena para el país y también paraaseguró.