Publicada el 19/07/2019 a las 15:02 Actualizada el 19/07/2019 a las 16:16

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celáa, preguntada expresamente en un par de ocasiones tras el Consejo de Ministros por las posibilidades de la número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, de cumplir los requisitos de Pedro Sánchez para integrarse en el Gobierno, se remitió a las razones expuestas por el presidente en funciones para negar a Pablo Iglesias la entrada el Consejo de Ministros., añadió sin concretar más.“La persona que tiene la facultad de identificar a los miembros del gabinete que son de su confianza es el presidente ySánchez fue “meridianamente claro” sobre Iglesias en la entrevista que concedió a La Sexta “y no ha dicho nada más de nadie. Por tanto, todo lo demás es un escenario abierto”.Sánchez ofreció “la entrada de personas representativas con conocimientos técnicos”, recordó Celaá, “porque es impensable que alguien que tiene que liderar un ministerio no los tenga. Para nosotros no es admisible” otro planteamiento, si bien evitó precisar si Montero los cumple.”No vamos a entrar en ningún nombre”, insistió. “Yo creo que el presidente, con toda honestidad, identificó cómo estaban las cosas” en relación ocn Iglesias. No obstante,porque él es el líder de su organización. “No es lo mismo que se produzca una discrepancia legítima con miembros de otra formación que con su líder”, señaló.Celaá defendió en todo caso que Iglesias, tal y como mantiene el candidato socialista a la investidura. Y en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno, calificó de “generosa” la última oferta que Sánchez ha puesto sobre la mesa —Gobierno de coalición sin Iglesias pero con miembros de Unidas Podemos seleccionados por la adaptación de su perfil profesional al ministerio del que vayan a ocuparse— y recalcó la necesidad de que España siga “poniendo en marchaEsa es la “responsabilidad histórica de la izquierda”, remarcó. Por eso es una “pretensión inasumible sacrificar el interés general” de formar un Gobierno de coalición de izquierdas por el interés de una persona.No creo que lo quiera ni que quiera que por mor de una persona vayamos a sacrificar el interés general la semana que viene”, opinó la portavoz.Celáa confirmó que “en las próximas horas” Sánchez, un contacto que anunció el lunes pero que tiene todavía pendiente, y llamó al conjunto de fuerzas del arco parlamentario a “no bloquear” la investidura porque “el precio empezaría a pagarse” y nos llevaría a un “escenario no conocido”, informa Europa Press. “Hasta ahora no hemos tenido costes de oportunidad pero los tendríamos si hubiera un bloqueo”, avisó.