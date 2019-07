La tragedia de Angrois cumple seis años sin fecha para el juicio al maquinista y al ex jefe de seguridad de Adif

Publicada el 20/07/2019 a las 15:35 Actualizada el 20/07/2019 a las 16:32

La marcha por el aniversario arrancará a las 11.00 horas desde la estación de tren

La plataforma de víctimas solicitan una reunión con Pedro Sánchez

El próximo miércoles 24 de julio se cumplen seis años del accidente ferroviario que supuso la muerte de 80 personas y que dejó a 144 heridos en el barrio compostelano de Angrois , al descarrilar un tren Alvia que circulaba con un exceso de velocidad por un despiste del maquinista en una línea que no disponía de un adecuado análisis de riesgos en su tramo final, donde aparece la primera curva tras un trayecto casi rectilíneo desde Ourense, según informa Europa Press.cuando ya han pasado casi 2.190 días del siniestro. Pero las apunta el juez en su auto de cierre de la instrucción (que fue recurrido por varias partes personadas en el caso) al mantener imputados al maquinista, Francisco Garzón Amo, y al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.Así, en el ámbito judicial,sobre dichos recursos, que son un total de 10: uno de cada una de las defensas de los imputados y ocho en representación de víctimas.En concreto, la plataforma de víctimas entiende que, ya que tenía constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva y "no actuó en consecuencia".La investigación acumula miles de folios y el instructor la ha dado por concluida, que aquel día tomó la curva de A Grandeira a más velocidad de la debida tras atender una llamada telefónica del interventor, y del exresponsable de seguridad de Adif, por un deficiente análisis de riesgos en la curva. La tesis es que, de haber hecho esa evaluación,Mientras Garzón fue relegado a tareas de conservación de trenes, Cortabitarte continúa al frente de un puesto de libre designación en la entidad pública empresarial que a día de hoy preside la gallega Isabel Pardo de Vera.A no ser que los magistrados de la Audiencia dictaminen lo contrario (y a expensas de que amplíen o no las imputaciones), ambos, Garzón y Cortabitarte, se sentarán en el banquillo de un juzgado de lo penal para responder por. De acuerdo con las previsiones del titular del juzgado número 3, habrá que esperar, al menos, hasta el año 2020 para que llegue ese momento.En este contexto de compás de espera en lo judicial y tras el fiasco en lo político (la comisión de investigación del Congreso de los Diputados terminó sin siquiera comenzar a redactarse las conclusiones debido a la disolución de las Cortes), las víctimas del accidente y sus familiares recordarán lo sucedido y volverán a reclamareste miércoles 24 de julio. Este año, con los que fueran ministros de Fomento durante la inauguración de la línea y durante el siniestro lejos de sus últimas responsabilidades de más alto nivel (el socialistadejó de ser eurodiputado y la popularya no es presidenta del Congreso).En este escenario,que Europa le ha instado a realizar a España sin éxito.(comisión adscrita a Fomento),No en vano, de manera simbólica,, Violeta Bulc, quien les recibió en varias ocasiones y mostró su compromiso por que haya una investigación independiente sobre lo sucedido.Sin previsión de que asista, a lasarrancará la marcha desde la, donde un año más habrá una concentración y lectura de un comunicado reivindicativo.Por la tarde, a lasy a las, que desembocará en elUn día después, el jueves, Día de Galicia, las familias volverán aen el denominado jardín del recuerdo,, en el ayuntamiento vecino de Rois.Para la plataforma de víctimas,, ocultando la verdad y negando una investigación técnica independiente como pide Europa". Por eso, solicitan una reunión al presidente del Gobierno en funciones,También esperan que "" de la comisión de investigación, poder volver a comparecer y que "se tengan en cuenta nuevas informaciones relevantes" como el expediente por infracción abierto por la Unión Europea a España, precisamente por incumplimiento en materia de seguridad ferroviaria. "Es extremadamente grave y dice muy poco de nuestras instituciones que aún no se haya puesto en marcha una investigación técnica independiente, tal y como ha solicitado la UE en reiteradas ocasiones, primero al gobierno del PP y después al del PSOE", subrayan.Inciden en quey en que "no investigar correctamente impide tomar las medidas adecuadas para evitar que hechos tan terribles puedan volver a repetirse".