La familia de Franco alega ante el Supremo que la decisión del Gobierno de exhumar al dictador es "electoralista"

Publicada el 23/07/2019 a las 17:01 Actualizada el 23/07/2019 a las 18:06

Jurisprudencia del TC sobre los reales decretos

Falta de previsión

Vulneración de derechos fundamentales

Los nietos dehan asegurado que la decisión "precipitada" del Gobierno de Pedro Sánchez deencaja en una voluntadsin justificación, por lo que consideran que el Tribunal Supremo debe impedir su intención de sacar los restos mortales delAsí se manifiesta en el escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Europa Press, que la defensa de los familiares del dictador ha remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Según afirma este documento, eldel Gobierno de Pedro Sánchez en el que autoriza la exhumación del cadáver de Franco no concreta lacon la que se justifica el uso de este "instrumento excepcional".Al contrario, la "premura" se motiva en "motivos estrictamentey electoralista" surgidos tras laal expresidente del Gobierno, en junio de 2018, que facilitó la entrada de Sánchez en, dice el escrito de conclusiones firmado por el abogado"Seríacerrar los ojos a la realidad y a nadie se le escapa que la única urgencia que concurre en este caso vino determinada por el simple deseo o capricho del gobierno presidido por don Pedro Sánchez", afirma.En este sentido, la defensa de los nietos de Franco acude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para advertir de lade los acuerdos del gobierno socialista. A su entender, el Ejecutivo ha hecho un "intolerable ejercicio" de la figura del real decreto ley, ya que se ha utilizado con un carácter "pura y estrictamente ideológica", algo censurado por el tribunal de garantías.Asimismo, Utrera Molina afea en sus conclusiones que Sánchez prometiese en el Congreso de los Diputados dicha exhumación de manera" olvidando que el artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica establece que "en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".Por tanto, señala, que el Ejecutivo obvió que su decisión también implicaría a la exhumación "al menos de", entre ellos a 20 monjes benedictinos fallecidos entre 1963 y 2018. Ello le hace concluir que lo que "parece evidente" es que el presidente del Gobierno hacía tal anuncio"aún cómo lo haría", porque lo importante eraEn este sentido, rechaza que el Gobierno haya razonado el carácter de urgencia de su decisión para utilizar la herramienta del real decreto, por lo que considera que la "precipitación" venía dada en "llevar a cabo la promesa estrella". Por ello, asegura que los únicos argumentos ofrecidos son "relativos al franquismo, a su exaltación y a la resignificación política del Valle de los Caídos" que, a su juicio, para "nada pueden justificar que se declare de utilidad pública e interés social, la inmediata y urgente" exhumación y traslado de los restos mortales del dictador.Por otro lado, el escrito también argumenta que el equipo de Pedro Sánchez no había previsto la necesidad de solicitar la preceptivapara la exhumación del cuerpo de Franco debido a lade la que goza la Basílica.Ni tampoco tuvo en cuenta -destaca- que las obras que se pretenden realizar para proceder a sacar los restos del dictador son de la "suficiente envergadura como parade los operarios" que acometieran dicha actuación. En esta línea, recuerda que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madridcautelarmente la licencia urbanística para ejecutar dichas obras en el Valle de los Caídos por los mismos motivos.Asimismo, el letrado afea que la-en representación del Gobierno- se sacase de "la chistera supuestos e inexistentescomo excusa para declarar inidóneo el lugar de inhumación" designado por la familia Franco, la cripta de la, de Madrid, por que "no es de su agrado".En este sentido, recuerda que el informe pericial aportado por esta defensa al Tribunal Supremo "pone enlas razones de seguridad alegadas por el gobierno", pues según los expertos en materia de seguridad -que comparecieron en alto tribunal- los riesgos de la cripta, de la que es titular la familia Franco, "apenas variarían respecto de los existentes en la actualidad".Por todo ello, los nietos del dictador piden al Supremo que no se de vía libre al Gobierno para sacar los restos del Valle de los Caídos, porque eso supondría, además del, ya que está enterrado en un "lugar sagrado", tal y como era la voluntad de Franco.Añaden que, de igual manera, si no se acepta inhumar en el lugar elegido por ellos, se estaría ante "una limitación absolutamente desproporcionada" del derecho fundamental de enterrar a su familiar de acuerdo con sus propias convicciones y en un lugar del que disponenCon el traslado de conclusiones de cada una de las partes presentes en este procedimiento, los recursos contra la exhumación de Franco queda, que se podría conocer este otoño, según apuntan fuentes jurídicas.No obstante, la resoluciónsi los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal consideran que tienen que plantear unade los Reales Decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez para posibilitar la exhumación, tal y como solicitó la familia a finales de mayo.