Sánchez no logra la investidura en la primera votación y queda a expensas de cerrar acuerdos antes del jueves

Publicada el 23/07/2019 a las 14:30 Actualizada el 23/07/2019 a las 15:03

La oferta del PSOE

La primera votación de la sesión de investidura de Pedro Sánchez se saldó este martes con un rotundo fracaso para el candidato socialista. Los socialistas no fueron capaces de atraer a ningún grupo para votar a favor de Sánchez, salvo el único diputado del PRC, lo que le dejópara ser reelegido presidente.En contra votaron 170 diputados: los de la derecha —PP, Ciudadanos, Vox, UPN y Coalición Canaria— pero también los demuy decepcionados con la incapacidad de Sánchez y Pablo Iglesias de llegar a acuerdos y con la constatación de que el PSOE no tiene intención de negociar nada con su formación, y los de Junts per Catalunya.En la abstención se situaron 52 diputados: los de—salvo Irene Montero, que voto ‘no’ telemáticamente desde su casa, en atención asu avanzado estado de gestación—, los del PNV y Eh Bildu y el único de Compromís.Pedro Sánchez dispone ahora de 48 horas para intentar cerrar los apoyos y las complicidades que le faltan para ganar la investidura el próximo jueves. Ese día le bastará con teneralgo que a juzgar por el resultado de la votación de este martes está lejos de alcanzar.Ni el PSOE ni UP dan por perdida definitivamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo en torno al reparto del Ejecutivo en un Gobierno de coalición, una posibilidad en torno a la cual están intentando poner se de acuerdo desde el viernes.a UP, a pesar de ,o cual la formación de Pablo Iglesias decidió abstenerse en un último gesto que facilite, al menos, seguir negociando.Los socialistas, como se ocupó de destacar horas antes ante los medios la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, aseguran haber puesto sobre la mesa al alcance de UPpara aquellas áreas que son muy atractivas para políticas sociales o políticas con el sello de la izquierda”. “Hemos hecho una propuesta respetuosa y responsable”, destacó. Y, sin citarla, dio a entender que no hay ningún obstáculo para que Irene Montero se siente en el Consejo de Ministros.“Sentimos la necesidad de seguir construyendo el punto de tranquilidad y estabilidad que la gente espera: un presidente investido, con otro partido político afín en muchas cuestiones pero alejado en muchas otras, y con un respecto fundamental en lo que se ha dicho.insistió Calvo.En Unidas Podemos, la desconfianza hacia los socialistas sigue siendo palpable. Fuentes de UP citadas por Europa Press respondieron inmediatamente a la vicepresidenta:a su formación porque se trata de un cargo “simbólico”, sin contenidos, presupuesto y vacío de competencias ejecutivas de peso.La portavoz de UP Ione Belarra explicó después la abstención de su formación como “un gesto para facilitar las negociaciones. Vamos a seguir trabajando para que haya un gobierno de coalición”, anunció. Pero “el PSOE sólo dice que no a todo lo que planteamos y sólo hemos escuchado excusa tras excusa. Se está acabando el tiempo y eso obliga al PSOE a moverse. Espero que sea pronto” y