Tezanos sobre las críticas de la oposición: "Son las mismas bromas que hacían antes del 28A y clavamos los resultados"

Publicada el 31/07/2019 a las 13:06 Actualizada el 31/07/2019 a las 13:07

El PSOE avanza, UP tiene poca fidelidad

El presidente del CIS, José Félix Tezanos , ha respondido este miércoles a lasque los partidos de la oposición han hecho sobre los recientes resultados de la última encuesta del CIS sobre intención de voto, afirmando que"Decían lo mismo (antes de los comicios), pero luego llegaron las elecciones y clavamos los resultados. El ciudadano ve que luego no se habla en torno a eso, sino que se habla con gracietas y demás. Frente a datos y estudios rigurosos oponen bromas de mal gusto y eso", ha criticado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.Tezanos ha querido defender su labor al frente del CIS y ha señalado que cree que durante su mandatoAsimismo, el socialista ha querido salir al paso de las críticas que ha recibido por su supuesta parcialidad, afirmando que todos los presidentes que ha tenido el CIS hasta la fecha, excepto dos,"Algunos han sido después ministros o miembros de la direcciones de sus partidos" ha señalado, añadiendo quey no con sus predecesores.Además, ha declarado que en el mundo profesional de los sociólogos académicos este debate se observa con "estupor", porque. "Hagamos una reflexión y pensemos con cultura democrática y tolerante", ha pedido Tezanos, ante la lluvia de críticas que ha recibido."El PSOE avanza ycomo presidente de Gobierno en España", es el titular que ha dejado el presidente del CIS, que ha añadido que la intención directa de voto al PSOE "no solo se ha consolidado, sino que ha aumentado". "de centro-izquierda e izquierda moderada", ha señalado.En cuanto a lealtad de votos, el PSOE también lidera este apartado ganando, además, votos de otros partidos. Sin embargo,, "muy poco para un partido y de manera tan inmediata a las elecciones" en palabras de Tezanos.Por último, el presidente del CIS ha señalado que mientras que los socialistas están en "ascenso", hay partidos que están en "declive". "El primero, Podemos, y en segundo lugar,. Y Vox, que va a acabar reducido a lo que es la extrema derecha sociológica en España", ha explicado.Por su parte,. "Hay una cierta recuperación, pero con un parámetro muy bajo", ha sentenciado Tezanos sobre el pequeño repunte en intención de voto que han tenido los conservadores.