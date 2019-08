Calvo admite "muchas discrepancias" con Unidas Podemos en la agenda feminista tras las primeras reuniones con las asociaciones

Publicada el 01/08/2019 a las 17:15 Actualizada el 01/08/2019 a las 17:44

"Ha ido muy bien"

Políticas "cuestionadas por Vox"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado este jueves que entre el PSOE y Podemos hay "discrepancias" en la agenda feminista, un asunto que ha salido a colación en la reunión que el líder socialista, Pedro Sánchez,a la que ella ha asistido también."Nosotros con Unidas Podemos, todo el mundo lo sabe, somos un partido que llevamos 40 años sacando adelante leyes muy importantes y también nos han trasladado obviamente esa inquietud", ha declarado Calvo a Europa Press después de una reunión que ha durado casi tres horas.La vicepresidenta en funciones se ha expresado así preguntada sobre si en la reunión se había hablado de la posibilidad, ahora frustrada, de que elen el gobierno de coalición que se negoció antes de la sesión de investidura. "Se han manifestado con mucha tranquilidad y mucha libertad", ha afirmado.La reunión ha sido la primera de varias que Sánchez planea mantener con colectivos de la sociedad civil para elaborar un programa de gobierno progresista y luego, con la esperanza de que faciliten su gobierno."Ha ido muy bien", ha dicho por su parte el jefe del Ejecutivo al término de la reunión. Las asociaciones le han presentado a él y a Calvo sus, en palabras de Calvo. Según ha dicho, les han trasladado su expectativa de que España tenga "cuanto antes" un gobierno "progresista que siga apostando por políticas de igualdad entre hombres y mujeres", que es "el elemento fundamental de la democracia"."Que no tengamos ninguna amenaza de retroceso en las políticas que han hecho de este país un país ejemplar como democracia en el mundo", ha precisado. Según Calvo, las asociaciones han subrayado la importancia de "no ir hacia atrás, que no se pongan en cuestión las políticas públicas que tienen que seguir".Esas políticas, ha proseguido, "" en una situación de "retroceso". "Nos han trasladado esa inquietud", ha asegurado.En la reunión, incluida la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Ahige). También la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), la Asociación de Mujeres para un Envejecimiento Saludable (AMES) y CERMI Mujeres.También han acudido la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), la Comisión de Investigación para los Malos Tratos a Mujeres, Enclave Feminista, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali), Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas Profesionales y Empresarias (FEDEPE), la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas.Completan la lista Feminicio, Mujeres Opañel, la Red Feminista de Derecho Constitucional, Stop Vientres de Alquiler, la Asociación de Mujeres Juristas Themis,la Unión de Asociaciones Familiares y Women in a Legal World.