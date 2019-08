Al menos 34 agresiones sexuales o violaciones múltiples se han registrado en lo que va de 2019, según Feminicidio.es

Publicada el 02/08/2019 a las 19:41 Actualizada el 02/08/2019 a las 20:03

No hay un registro oficial de agresiones múltiples

Al menosse han producido en lo que va de 2019 en España, según Geoviolencia Sexual , un proyecto de Feminicidio.es que recopila, a través de noticias de medios de comunicación, las agresiones sexuales múltiples que se han perpetrado desde 2016, según informa Europa Press.Según los datos de Geoviolencia, recogidos por Europa Press, desde principios de 2019 hasta el pasado 8 de julio —cuando realizó la última actualización—, se han producido 34 agresiones sexuales múltiples. El mes con más casos fue, con siete agresiones, seguido de marzo y junio, con seis casos cada uno. En mayo y julio se registraron tres casos cada mes.Alla base de datos, todavía no se ha incorporado el caso de la supuesta violación múltiple a una mujer de 18 años , esta madrugada en Bilbao, presuntamente cometida por un grupo de seis hombres de entre 18 y 36 años de edad que han sido detenidos.Según ha informado ela Europa Press, los hechos se habrían producido esta noche en las inmediaciones del, en Bilbao. La víctima se habría trasladado a un centro de hospitalario desde donde se ha avisado a la Policía vasca de los hechos.Respecto a la contabilidad desde el año 2016 hasta el 8 de julio de 2019, según los mismos datos, se han producido: 18 en el año 2016, 14 en 2017, 59 en 2018 y 34 en lo que va de 2019. El 60,8% de ellas fueronEl caso más mediático fue el ocurrido en los Sanfermines de 2016, por el que cinco jóvenes de Sevilla conocidos como—debido al nombre de un grupo de Whatssap— han sido condenados por ela 15 años de prisión por un delito continuado de violación a una joven de 18 años.Españao estadística oficial que contabilice de manera específica el número de agresiones sexuales que se cometen en grupo —dos o más personas— y que han sido denunciadas o se encuentran en investigación: estos hechos delictivos contra la libertad e indemnidad sexual se computan pory los agresores contabilizan de manera, independientemente de que hayan cometido el hecho delictivo con más personas.El Ministerio del Interior sí realizasobre las infracciones penales registradas en el territorio español. De acuerdo a estos datos, en el año 2018 se produjeron alrededor de, un 18,1% más que en 2017, año en el que hubo 11.692. Según el Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual 2017 , desde el año 2013 —cuando se registraron 8.923 hechos relacionado con delitos sexuales— el número ha ido aumentando.De los más de 13.000 delitos sexuales registrados en 2018 por el Ministerio del Interior, casi 11.000 eran hechos relacionados con agresiones o abusos sexuales. En concreto, unos 1.700 fueron agresiones sexuales con penetración; unos 1.900 fueron agresiones sin penetración; más de un millar fueron abusos con penetración; y más de 6.000 fueron abusos sin penetración, según los datos desglosados facilitados a Europa Press.Éste es uno de los, pero no precisa cuántas de esas agresiones o abusos sexuales son grupales o bien se ejecutan de manera individual por un solo agresor.Lo mismo sucede con los datos de la Fiscalía General del Estado , que recoge en su memoria anual los delitos de abusos sexuales y agresiones, pero no diferencia entre las múltiples o individuales; o con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que contabiliza los adultos y menores condenados, independientemente de que actuasen juntos o no.