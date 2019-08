El PSOE sitúa en el "terreno de la fantasía" las ofertas del PP y exige una alternativa más allá del bloqueo

Publicada el 05/08/2019 a las 20:38 Actualizada el 05/08/2019 a las 21:05

"No quieren asumir el resultado"

Ciudadanos considera "ganas de distraer" hablar de un candidato alternativo a Pedro Sánchez para la investidura

El número tres del PSOE y ministro de Fomento en funciones,, ha lamentado que el PP entre "en el" con sus últimas propuestas para que haya gobierno en España: el nombramiento por parte delde unalternativo a Pedro Sánchez y unacon la abstención del resto de partidos constitucionalistas, informa Europa Press."Si de verdad tienen alternativa de gobierno, que la presenten; si no, que dejen que haya gobierno., es una opción que nos parece mal, pero no es una alternativa", ha defendido en respuesta a la fórmula que ha planteado este lunes el secretario general del PP nacional,Ábalos, tras la reunión de Sánchez con representantes de Compromís en València, ha advertido en declaraciones a los medios que "el problema del PP es que, cuando uno no es capaz de ejercer su responsabilidad, entra en terreno de la excusa y la fantasía".Pero ha subrayado que el partido detiene 66 diputados y "es lo primero que tiene que asumir", por lo que ve como "una" que digan al PSOE, con 123, que no puede gobernar. "Si la cosa no fuera tan grave y habláramos del gobierno de España, parecería un chiste,", ha aseverado.En cualquier caso, ha restado importancia a la propuesta, al definirla como "una forma deque tiene el PP". La primera, "asumir que perdió las elecciones: tenía 134 diputados y pasa a 66; alguna lectura debería de hacer". Y la segunda, que "si efectivamente quiere, que es el papel que le corresponde, para eso tiene que haber un gobierno: Si no, no se puede liderar la oposición a nadie más que a la nada".Más allá del PP, el dirigente socialista ha defendido que, ante la situación de bloqueo de la política nacional, "un análisis que pueden hacer las fuerzas de izquierda es que hace falta unpara España", algo a lo que ha reiterado que el PSOE se comprometió "desde el primer momento".Para conseguirlo, ha señalado que "no hay que hacer una interpretación del resultado electoral" del, pues fue "claro" y el resto de partidos que podrían haber apoyado a Sánchez, como, deberían "aceptar el resultado electoral".El problema, para Ábalos, es que "no todo el mundo ha entendido el resultado electoral". "No quieren asumir las consecuencias de ese resultado y empiezan a abordar terrenos de fantasía que lamentablemente ponen en cuestión la gobernabilidad de este país", ha recalcado utilizando la misma expresión que para las propuestas del PP.Ciudadanos sostiene que la celebración o no de un nuevo debate de investidura pasa pory su negociación con Unidas Podemos, y considera que hablar de un, como ha sugerido el PP, sonEl secretario general del PP, Teodoro García Egea, es quien ha planteado este lunes en Cantabria la idea de un candidato alternativo a Pedro Sánchez para desbloquear la investidura, ya fuera el líder del PP, Pablo Casado, o bien una persona de consenso, pues los conservadores entienden que el presidente en funciones se ha convertido en un obstáculo.En ese contexto, desde la dirección de Ciudadanos dan por seguro que Pedro Sánchez va a negociar un Gobierno con, a quien los socialistas siguen consideran "su socio preferente", y que la cuestión es si lograrán o no ponerse de acuerdo en el reparto de ministerios. "Y todo lo demás son ganas de distraer", subrayan.