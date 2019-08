El Ayuntamiento de Barcelona advierte a las piscinas municipales de que deben permitir el 'topless'

Publicada el 06/08/2019 a las 12:30 Actualizada el 06/08/2019 a las 12:50

Sanciones si se requieren

El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado a los centros municipales con piscina un informe de la Oficina per la No Discriminació (OND) que recuerda que, al fijar normas de vestimenta en función del género.Preguntada en declaraciones a los medios este martes, la teniente de alcalde Janet Sanz ha destacado quey que lo que ha hecho la OND ha sido recordarlo a los centros.El objetivo es quecon normalidad en los centros de titularidad municipal, ya sean públicos o privados, ha destacado Sanz, que ha remarcado que el Gobierno municipal quiere que todas las mujeres se sientan libres en estos centros.La entidad Mugrons Lliures presentó una queja a la OND, que sostuvo que, por lo que recomienda a los centros municipales con piscina que retiren cualquier norma que prohíba el topless en sus espacios.Mugrons Lliures se dirigió a la OND --después de que una usuaria se quejara de que la habían instado a no hacer topless-- por la falta de unidad de criterio en los centros deportivos, ya que el topless suele estar permitido en la zona de la piscina peropor normativas internas.Fuentes municipales han destacado que actualmentesobre la indumentaria de los usuarios de piscinas públicas, por lo que la OND ha realizado un informe que defiende que se debe garantizar el principio de igualdad y no discriminación, por lo que se debe garantizar que el topless no está prohibido.Así, se ha recomendado aplicar este criterio a todos los centros deportivos municipales con piscina de uso público, a los que se ha enviado este informe, a través delresponsable de los Centres Esportius Municipals (CEM).Las mismas fuentes han explicado que se trata de una recomendación y que ningún centro ha puesto objeciones a ésta pero que, si alguno lo incumpliera,Sanz ha destacado que el objetivo no es sancionar y ha dicho que, por lo que han enviado esta recomendación para recordar que el topless debe estar permitido.Esta recomendación, basada en un informe jurídico,, según las mismas fuentes, por lo que el topless está permitido tanto en unas instalaciones como en las otras.