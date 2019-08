Publicada el 07/08/2019 a las 18:06 Actualizada el 07/08/2019 a las 18:22

35 motoristas muertos en julio

El director general de Tráfico,, ha defendido la existencia de, esto es, de las cajas con señalización de radar que, sin embargo, no contienen en su interior uno de estos aparatos, informa Europa Press."Es un tema de gestión.la caja con señal con radar que sin radar", ha asegurado este miércoles durante laque la DGT que desarrollará entre el 23 y el 26 de agosto en la frontera por el País Vasco, con motivo de la celebración de laen Biarritz (Francia).Preguntado sobre estos radares falsos, Navarro ha destacado que no hace falta "llenarlo todo con radares" para que se cumpla la ley. "Además, dicen que tenemosPues que haya cajas con señales y que no tengan radar anula aquello del afán recaudatorio", añade.Navarro, que reconoce queconoce cuáles son las 'cajas' que están vacías, señala que este método sirve para, dado que "el objetivo es que se cumpla la ley" y, además, "permite tener muchos".Asimismo, ha negado que se trate de un. "El término es un poco fuerte", comenta. Navarro ya reveló en una entrevista con Europa Press que no todas las cajas con señal de radar contenía uno.Durante la presentación, Navarro ha valorado lade este mes de julio, en el que han perdido la vida, 9 menos que el año pasado.A pesar de contabilizar menos fallecidos que hace un año, Navarro ha destacado que hubo un fin de semana con 19 fallecidos, que "no es habitual", mientras que el 21 de julio cerró con 13 víctimas mortales. "Hacía mucho tiempo que no teníamos tantos fallecidos en un día", ha lamentado.Aquella jornada se produjo el(Salamanca), en el que finalmente murieron cuatro jóvenes, y el de(Alicante), en el que perecieron tres personas, entre ellas un bebé.No obstante, Navarro ha puesto el foco en el. Según ha avanzado, de los 120 muertos de julio, 35 iban en moto. "Es mucho,que el mismo mes del año pasado, es decir, que 1 de cada 3 fallecidos fue motorista", ha comentado.Además, ende los accidentes de julio en los que estuvo implicada una moto con resultado de fallecidos, la causa fue una. "El mensaje es que no siempre es el motorista (el culpable), que aunque sea otro, al final", ha advertido Navarro, por lo que ha pedidoen la carretera.También ha pedido más atención de cara a este mes de agosto, en especial al, dado que durante este mes hay. Aunque Navarro recuerda que la DGT hapara este verano, tanto materiales como humanos, "todo esto no sirve de nada si no ponemos de nuestra parte".