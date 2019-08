El Senado lleva tres trimestres sin publicar lo que gasta en viajes

Publicada el 15/08/2019 a las 11:55 Actualizada el 15/08/2019 a las 11:56

Tres trimestres consecutivos sin datos

Publicados desde 2014

, pese a que la Cámara tiene comprometido publicar trimestralmente lo que se gasta en pagar estos desplazamientos. Los últimos datos conocidos son los, realizados hace justo un año, ha informado Europa Press.El Senadopor la actividad parlamentaria, así como los desplazamientos por actividades políticas a cualquier punto del país y los viajes oficiales. Los senadores, pero los grupos parlamentarios deben avalar los desplazamientos, según las normas de la Cámara.La información se publica una semanas después de concluido el trimestre y hasta el año pasado, el Senado fue cumpliendo con los plazos, con más o menos retrasos porque depende de que la agencia de viajes que realiza las compras le dé los datos.En diciembre de 2018 se publicaron por última vez los datos del tercer trimestre de ese año y no se ha actualizado la información. En ese último periodo,por los desplazamientos realizados por los senadores en julio, agosto y septiembre de ese año. De enero a marzo,Los trimestres de plena actividad parlamentaria han costado,, aunque no han sido muchos por la repetición en junio de 2016 de las elecciones generales de 2015 y por la disolución otra vez de las Cortes, de nuevo por comicios, en marzo de este año.El coste de los viajes en estos meses en los que el Senado está disuelto se reduce mucho. Por ejemplo, en el último trimestre de 2015 (las elecciones fueron en diciembre),En noviembre de 2014, el Senado decidió informar del coste total de estos viajes tras laa destinos fuera de su comunidad, Extremadura. El PP explicó que todos fueron viajes de trabajo y el Tribunal Supremo, aunque recomendó regular mejor la cuestión para evitar confusiones.El Senado decidió entonces dar publicidad a este gasto, aunque, no precisa cuántos viajes realiza cada senador, a qué destino ni con qué coste y deja en manos de cada grupo parlamentario la supervisión."Sin duda", dice el acuerdo parlamentario por el que se dan a conocer estos datos, en el que se admite que los mecanismos de supervisión evitan "desviaciones o abusos indeseables".