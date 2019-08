Unidas Podemos toma la iniciativa y envía al PSOE una nueva propuesta de coalición

Publicada el 20/08/2019 a las 09:58 Actualizada el 20/08/2019 a las 10:46

También propuestas programáticas

A un mes escaso para que se disuelvan automáticamente las Cortes Generales y se convoquen nuevas elecciones si no se elige antes un presidente del Gobierno, Unidas Podemos ha decidido no esperar hasta septiembre y tratar de retomar la negociación con el PSOE en el mismo punto donde quedó justo antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez. Este martes por la mañana, la coalición morada envió a los socialistas [consúltalo en PDF] que contiene propuestas programáticas, pero también de distribución de competencias, ya que Unidas Podemos insiste en entrar en el Ejecutivo.Pese a las reiteradas negativas del PSOE, que desde el fracaso de la investidura de Sánchez ha vuelto a su posición anterior y se ha negado por activa y por pasiva a plantearse otra cosa que no sea un Gobierno en solitario, Unidas Podemos sigue afirmando que la única forma de alcanzar un acuerdo es a través de una coalición. No obstante, la coalición morada ha tratado de mostrar una actitud flexible, ya que en el documento remitido este martes a los socialistas se incluyenen el reparto de responsabilidades en el Gobierno", según el comunicado hecho público por la alianza.Esas opciones pasan en todo caso por que Unidas Podemos controleEn la primera de ellas, la coalición liderada por Pablo Iglesias controlaría dicha vicepresidencia junto a los ministerios de Trabajo, Sanidad, y Vivienda. Una segunda alternativa pasa por que Unidas Podemos lidere los departamentos de Transición Ecológica, Ciencia y Vivienda, además de la vicepresidencia. La tercera propuesta consiste en una vicepresidencia y los ministerios de Transición Ecológica, Ciencia y Agricultura (con competencias sobre la España vaciada), y la cuarta y última plantea que Unidas Podemos esté al mando de los departamentos de Trabajo, Ciencia y Cultura, además de tener la vicepresidencia.Esa vicepresidencia que exige Unidas Podemos para sí en todos los supuestos tendría bajo su mando las competencias deAsimismo, la coalición plantea que quede reflejado en el acuerdo "de manera explícita" que dicho departamento -que lideraría, salvo sorpresa, Irene Montero- tendría bajo su mando las competencias sobre la educación de 0 a 3 años, así como los permisos de maternidad y paternidad, los planes de ayuda a mujeres víctima de violencia machista, las ayudas para personas con bajos ingresos o la creación de una garantía mínima de suministros básicos.Se trata deldespués de varias semanas en las que el intercambio de reproches a través de los medios de comunicación y las redes sociales ha sido la tónica dominante. Tras la investidura fallida, Sánchez está manteniendo una serie de reuniones con colectivos sociales y organizaciones para elaborar un documento de propuestas que luego plantear a los partidos, también a Unidas Podemos, como un programa abierto a nuevas incorporaciones, pero que tendría que desarrollar un Gobierno únicamente compuesto por ministros socialistas.La propuesta de Unidas Podemos también incluye medidas programáticas, pero supeditadas a la participación de la coalición en el Ejecutivo. Estos planteamientos están basados "en el documento que los equipos negociadores ya estaban trabajando conjuntamente en julio", explica Unidas Podemos. Entre las mismas se incluyenal final de la legislatura, la derogación de la reforma laboral de 2012 (no la de 2010), la prohibición de la privatización de la sanidad, la aprobación de una ley de eutanasia, la prohibición de las puertas giratorias, la puesta en marcha de un plan para bajar los precios de los alquileres o la aprobación de una reforma fiscal que incluya un recargo especial para la banca en el impuesto de sociedades.