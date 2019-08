Más Madrid denuncia el "torrente de regalos con patrimonio público" de Avalmadrid al PP

Publicada el 21/08/2019 a las 12:38 Actualizada el 21/08/2019 a las 15:19

La versión de Gallego

La oposición critica a Avalmadrid por el nuevo caso de trato de favor a un dirigente del PP desvelado este miércoles por. Tras conocerse la información, Más Madrid denunció que la venta de un apartamento en el centro de Madrid en 2013 al padre de Isabel Gallego –todopoderosa directora de Comunicación con Esperanza Aguirre e Ignacio González–, por un precio un 63% por debajo del de mercado, suponede patrimonio público, del dinero todos los madrileños, a las redes clientelares de PP". El inmueble se vendió por 30.000 euros y su precio de mercado estaba en torno a 82.000 euros.En declaraciones a este periódico, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez tachó de "regalo" la venta de este inmueble , que Avalmadrid –una entidad semipública, cuyo principal accionista es precisamente la Comunidad de Madrid, que controla más del 31% del capital– se había quedado para saldar un préstamo no devuelto por un propietario de un pequeño negocio. La formación liderada por Íñigo Errejón denuncia que–Más Madrid va a presentar una denuncia ante el Ministerio Público– de este "torrente de regalos" a dirigentes y familiares de dirigentes del PP.Gutiérrez también criticó que Ciudadanos, socio de Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, no haya pedido explicaciones sobre las supuestas irregularidades de Avalmadrid, ni acerca del trato de favor que ofreció la entidad semipública a los padres de la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, cuando renunció a reclamarles un préstamo impagado de 400.000 euros. "Para acabar con la corrupción, ahora también habrá que pelear con Ciudadanos, que", denuncia Más Madrid.En referencia a la intención del partido naranja de cerrar Avalmadrid, que anunció hace unos días su presidente en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, Gutiérrez aseguró que a Más Madrid le "preocupa mucho" que ese eventual cierre suponga que no se investiguen las presuntas irregularidades. "Parece que [Aguado y Ciudadanos]que ellos mismos antes han denunciado como chiringuito clientelar muy turbio", sostuvo.A preguntas desobre dicha operación inmobiliaria, Isabel Gallego explicó lo siguiente: "Era eldel edificio, un espacio decuadrados lleno de humedades. Avalmadrid se lo dio a una inmobiliaria para que lo vendiese. Y también informó a los trabajadores por si conocían a alguien a quien le interesara, como hacía habitualmente con éste y con otros inmuebles.y, como otros empleados, fue a verlo. Mi padre lo compró porque el resto decidió no hacerlo al comprobar la inversión en acondicionamiento que había que hacer. Lo compró, invirtió en el acondicionamiento y sigue siendo el propietario.”.Aunque según Gallego el inmueble estaba "lleno de humedades", lo cierto es que había sido. Y que al inquilino que habitó el inmueble hasta abril de 2013 se le devolvió íntegramente su fianza cuando rescindió el contrato, por lo que cabe pensar que Avalmadrid no devolvería el dinero a una persona que hubiese destrozado el estudio.Cuando se produjo la tasación en el segundo trimestre de 2010, el precio medio de la vivienda de segunda mano en el distrito Centro de Madrid se situaba ende acuerdo con la información que facilita el propio Ayuntamiento, lo que coincide exactamente con el valor calculado por la sociedad tasadora (que atribuyó 25 metros al estudio). En el momento de la venta a Pedro Gallego Zambrana, en julio de 2013, el precio medio había bajado hasta loseuros, por lo que el valor de mercado se situaba en algo más de 82.000 euros. Como bien explica Gallego, se ha producido desde entonces, que en 2018 alcanzó en la zona Centro un precio medio deeuros. Por tanto, su valoración actual se situaría en casi 125.000 euros.