Un hospital madrileño pierde casi 300.000 euros en medicamentos por una sobrecarga eléctrica en las neveras

Publicada el 25/08/2019 a las 15:57 Actualizada el 25/08/2019 a las 16:36

Elha perdido casien medicinas por unque se produjo a finales de abril y estropeó fármacos trasdel servicio de Farmacia del centro, han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.Ante ello, elen la Asamblea de Madridha adelantado a Europa Press quey si procede, la comparecencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, en la Cámara regional para que explique lo ocurrido.Según ha adelantado este domingo El Confidencial y han señalado a Europa Press fuentes de Sanidad,cuando se detecto que la nevera del Servicio de Farmacia había estado desconectada desde el día 29 de abril, alcanzando una temperatura de 16 grados centígrados."Durante esasy no se pudo detectar", han señalado las mismas fuentes, que han indicado que tras solucionar el problema y ponerla en marcha, para garantizar la seguridad y eficacia de los fármacos, se contactó con los laboratorios para conocer si en las condiciones de temperaturas alcanzadas los medicamentos mantenían su estabilidad. Tras ello,los medicamentos que no tenían estabilidad dando su baja correspondiente. El coste total de los fármacos desechados es deLa investigación realizada por el centro ha determinado que el incidente se debió a un fallo del suministro eléctrico,, pero cuyo origen último se desconoce. Además, el. "No se ha vuelto a registrar ninguna incidencia en esta nevera. Como medida de precaución, junto al control automático, se ha establecido el control visual regular de la instalación en cada turno, han agregado desde Sanidad.Por su parte,, según se lo han trasladado fuentes internas del hospital. "Parece ser que eso ha tenido repercusión en contratar menos enfermeras para este verano, con el consiguiente cierre de camas", ha reprochado. "En este tipo de instalaciones(SAI), que salte inmediatamente en este tipo de casos", ha reseñado. Además, ha indicado que fuentes internas sostiene que