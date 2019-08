Los correos que prueban que Ayuso miente sobre su relación con Avalmadrid

Publicada el 27/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 26/08/2019 a las 20:34

info Libre

info Libre

info Libre

aseguró este lunes que su única relación con Avalmadrid fue preguntar "con qué persona se podía hablar" para que a la empresa de sus padres le dieran un crédito "si se daban las garantías" para que fuese avalada. ". Yo no tenía ningún tipo de poder político. Y tiempo después entré en la Asamblea de Madrid como diputada y porque corrió lista", explicó la presidenta de la Comunidad de Madrid a preguntas de la periodista Ana Terradillos , en El Programa del Verano de Tele 5.publica este martes los correos que demuestran que: Ayuso estuvo durante meses en contacto con un directivo de Avalmadrid y, además de solicitarle información sobre la solvencia de varias empresas familiares, le pidió datos confidenciales sobre los socios de la empresa de sus padres y sobre sus hijos.El primer dato interesante de la entrevista con Ayuso es que, empresa que era propiedad al 25% de cuatro matrimonios, uno de ellos el de los padres de la dirigente del PP. La compañía solicitó un aval-crédito por importe de 400.000 euros en enero de 2011 y Avalmadrid se lo concedió el 15 de marzo de ese año. Por tanto, dado que Ayuso explicó que se había interesado para saber "con qué persona se podía hablar" para la concesión del crédito, esa primera gestión de la dirigente madrileña necesariamente se tuvo que realizar antes de marzo de 2011. Hay otro dato que apunta a esa fecha: ella misma añade que "tiempo después" entró en la Asamblea de Madrid como diputada, algo que efectivamente ocurrió en julio de aquel año.Pero lo llamativo es que la periodista no le había preguntado por posibles gestiones para la concesión del crédito. Terradillos se había interesado por saber si gracias a", un hecho que desvelóhace dos semanas [puedes leer aquí la información]. Eva Piera, entonces alto cargo de Economía, puso a Ayuso en contacto con un directivo de Avalmadrid. Al menos durante dos meses, entre el 14 de julio y el 14 de septiembre de 2011, la entonces ya diputada autonómica del PP pidió al directivo datos sobre la solvencia de MC Infortécnica SL y también información confidencial sobre sociedades cuya propiedad atribuía a los socios de sus padres y a hijos de éstos. "cómo ha sido", respondió la presidenta madrileña, y pasó a explicar que sólo se había interesado por saber "con qué persona se podía hablar" en Avalmadrid para la concesión del préstamo, ocultando todo lo relativo a su comunicación con el directivo.Por tanto, se conocen ya: el que se produjo, confesado por ella misma y limitado en teoría a saber con quién hablar sobre la concesión del préstamo, y el que se prolongó entre, cuando solicitó información confidencial a un directivo de la entidad.reproduce a continuación algunos de los correos intercambiados entre Isabel Díaz Ayuso y el directivo de Avalmadrid –eliminando todos los datos personales o aquellos que carecen de interés público–, que demuestran que. Este periódico ha intentado en repetidas ocasiones, sin éxito. que Ayuso ofreciese su versión sobre los correos.

13/07/2011. 17:12 horas. Eva Piera contacta con el directivo de Avalmadrid

El 13 de julio de 2011, Eva Piera contacta con un directivo de Avalmadrid. El mensaje es breve: le facilita el número de teléfono de Ayuso, dándole "mil gracias por anticipado". De este mensaje se deduce, obviamente, que Piera ya había hablado antes con él para explicarle de qué iba el asunto.Eva Piera era entonces viceconsejera de Economía del Gobierno de Aguirre y miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid, entidad que había presidido entre 2006 y 2008.Como desveló este periódico , el directivo contactado por Piera trató el asunto como si fuera un encargo de la "Presidencia de la Comunidad de Madrid".

14/07/2011. 16:32. "isabel, he pedido los informes, mañana hablamos"

El 14 de julio, a las 16:12 horas y por medio de un correo que lleva como asunto "Datos MC Infortécnica", Ayuso se pone en contacto con el directivo de Avalmadrid. Le aporta los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC, entre ellas MC Infortécnica SL. "La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil", escribe Ayuso, cuyo interés es conocer la solvencia económica de las empresasA las 16:32, el directivo de Avalmadrid le responde: "Isabel, he pedido los informes, mañana hablamos". Es decir, el empleado de la entidad semipública –cuyo principal accionista es la Comunidad de Madrid, que controla más del 31% del capital– se pone a trabajar para obtener información a la que sólo puede acceder por el puesto donde trabaja para facilitársela a una dirigente política."Un abrazo. Gracias", responde dos minutos después Ayuso. Al día siguiente, 15 de julio, se convierte en diputada en la Asamblea.

14/09/2011. 18:34. "Están los tres socios metidos en el entramado"

Dos meses después, la comunicación entre Ayuso y el directivo de Avalmadrid continúa. Pero la dirigente del PP no quiere ahora sólo información sobre el Grupo MC, sino también sobreLos socios deleran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25% del capital. Al menos seis de los socios y varios de sus hijos trabajaron en algún momento en la compañía, fundada en 1991. El Grupo MC englobaba a 13 sociedades y cuando empezó el año 2011, 18 de ellas en MC Infortécnica SL, que era la filial más importante. Desde hacía un par de años,ya no estaba en un puesto directivo –por su enfermedad– etampoco trabajaba ya en el departamento financiero de la compañía. En las presentaciones que Grupo MC envió en 2011 a diversos bancos sí figuraban en la estructura organizativaen la presidencia,como director de operaciones ycomo director de marketing. Dedicado a la distribución, comercialización y mantenimiento de productos tecnológicos en las áreas de electromedicina e ingeniería clínica, el importe neto de la cifra de negocios total del grupo en 2010 ascendió a 12,08 millones de euros y declaró unos beneficios de 148.987 euros.que los tres socios de sus padres formaban parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas a la misma actividad. Ese 14 de septiembre, Ayuso envía al menos cuatro correos a su contacto en Avalmadrid. A las 18:34, escribe: "[...] dos datos nuevos. (Encontrados por internet). Están los tres socios metidos en el entramado". Y a continuación da el nombre de dos empresas: una fundada en Madrid en 2009 y cuyo domicilio social está en la casa de un familiar de José Luis Marcelino y otra constituida en 2010 en A Coruña donde figuran con diversos cargos"¿Podemos saber a quién facturan?", pregunta Ayuso,de empresas que nada tenían que ver con su familia.

14/09/2011. 18:46. "¿podría saber actividad comercial, facturación y quiénes son sus clientes?

Ese mismo día, doce minutos después, Ayuso envía otro mensaje a su contacto en Avalmadrid en la misma línea: "¿Podría saber actividad comercial, facturación y quiénes son sus clientes?", pregunta sobre las dos empresas que mencionó antes, ampliando por tanto su solicitud a información tan sensible como

14/09/2011. 18:58. "otra hija de juan carlos herrero (socio)"

info Libre

Pocos minutos después, envía un tercer correo. "Otra hija de Juan Carlos Herrero (socio), que es muy joven y también vive con sus padres y curiosamente tiene empresa en Galicia", explica antes de aportar los datos de la empresa y el nombre de la mujer mencionada. Llama la atención que Ayuso, que siempre que le preguntan por su actuación en este asunto replica quejándose de que estén "hurgando" en la vida de su familia,y solicitar información sobre ellos a una entidad como Avalmadrid., termina su mensaje Ayuso, confesando por tanto ese día por escrito su certeza de que MC Infortécnica SL está muerta y, por tanto, no podrá devolver el préstamo de los 400.000 euros. Y así fue, ya que no devolvió ni un euro a Avalmadrid.Nueve días después de este mensaje, el 23 de septiembre de 2011, el Grupo MC. El 7 de octubre, Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid, en una operación sospechosa de un delito de alzamiento de bienes. El 16 de abril de 2012, a través de otra donación de su padre, ella y su hermano se convirtieron en dueños de un local de oficinas en Madrid. Los cinco años que fue de su propiedad no pagaron el IBI al Ayuntamiento.[Puedes leer aquí todas las informaciones desveladas porsobre el caso Ayuso].