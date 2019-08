El Parlamento británico, obligado a debatir en pleno una petición ciudadana en contra de la suspensión

Publicada el 28/08/2019 a las 17:41 Actualizada el 28/08/2019 a las 18:20

Unaque reclamasolicitada por el primer ministro británico,, ha recabado ya, por encima del umbral de 100.000 que obliga a la Cámara de los Comunes a debatirla durante un, según informa Europa Press."El Parlamento no debe ser suspendido o disuelto hasta que el periodo del Artículo 50 se haya extendido suficientemente o se haya cancelado la intención de Reino Unido de salir de la Unión Europea", reza esta petición, publicada en la página web oficial.El Gobierno está obligado a responder a este tipo de iniciativas si suman al menos 10.000 firmas y, si la solicitud alcanza los 100.000 apoyos, es laquien tiene que someterla a debate.Johnson ha solicitado este miércoles a la reina,, que de por concluida la actual sesión parlamentaria a, apenas una semana después de que la Cámara de los Comunes reanude la actividad, y la paralice hasta el, a solo una quincena de la fecha fijada para que Reino UnidoEsta jugada dejaa quienes se oponen a un divorcio de la UE sin acuerdo. Johnson ha advertido en reiteradas ocasiones de que está dispuesto a consumar esteduro si los líderes europeos no acceden a renegociar el pacto que está sobre la mesa y que concretó el Gobierno de Theresa May.