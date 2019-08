Cuatro nuevos casos de listeriosis: ascienden a 69 los hospitalizados en Andalucía

Publicada el 31/08/2019 a las 15:36 Actualizada el 31/08/2019 a las 16:26

Recomendaciones a los grupos de riesgo

Alerta sanitaria

Laha informado este sábado de que el número decon sospecha de infección o con infección confirmada por la bacteria Listeria monocytogenes , dos más que los contabilizados en el recuente anterior, a cuenta dede este brote epidémico que suma ya la muerte de tres de las personas afectadas, cuatro abortos en Andalucía y otro más fuera de la región, informa Europa Press.De los pacientes ingresados en los hospitales públicos y privados de Andalucía a día de este pasado viernes, según la Consejería,que están recibiendo tratamiento y(UCI). La distribución por provincias de los pacientes ingresados es la siguiente: Sevilla 53, Huelva 9; Málaga, 3, Cádiz, 3 y Granada 1, toda vez que en el resto de provincias no hay pacientes ingresados.En cuanto a los casos nuevos de infección, la Consejería contabiliza cuatro: dos abortos ya comunicados este pasado viernes, un recién nacido y un paciente inmunodeprimido, todos ellos en la provincia de Sevilla.Exponiendo que la frecuentación a los servicios de urgencias se mantuvo este pasado viernes "en los valores normales para esta época del año", la Consejería detalla que con los últimos casos,, decretada el pasado 15 de agosto y derivada de la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en la carne mechada producida por la empresa Magrudis en sus instalaciones de Sevilla.Al respecto, la Consejería recuerda que la distribución por provincias muestra que el brote se concentra en la provincia de Sevilla, con 166 casos confirmados, lo que representa el 82,5 por ciento del total, seguido de Huelva con 17 casos, Cádiz con 10, Granada con 4 y Málaga con 4. En las provincias de Almería, Córdoba y Jaén no ha habido casos confirmados.El portavoz del gabinete técnico creado por la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento del brote de listeriosis, José Miguel Cisneros, señala al respecto que ". Lo esperable ahora es que se produzcan casos poco frecuentes que puede durar hasta el mes de octubre incluido, que afectarán principalmente a la población de riesgo: embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades crónicas y ancianos".Por eso, ha recordado a todas las mujeres embarazadas que hayan consumido el alimento contaminado que deben consultar de a su médico de familia o a su ginecólogo tuvieran o no signos de infección, mientras los pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas y los ancianos que hayan consumido el alimento contaminado deben consultar de a su médico tuvieran o no signos de infección.Por otra parte, la Consejería defiende que las sociedades andaluzas de Ginecología y Obstetricia (SAGO), Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SAMIUC), Medicina Interna (SADEMI), Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Médicos Generales y de Familia (SEMG) y las sociedades de Pediatría (SPAO y SPAOYEX)y han mostrado su, que ha permitido la excelencia en la asistencia a los pacientes y una óptima coordinación", considerando que "este trabajo de coordinación y homogeneización de las actuaciones ha proporcionado una atención de equidad y de calidad en toda Andalucía y ha permitido generar una información actualizada y permanente de la situación del brote".En esa misma línea, defiende la Consejería que el Colegio de Veterinarios de Córdoba ha señalado que "y garantes de todo el mundo, control que se fundamenta en la gestión sanitaria de la producción primaria y en la higiene en la elaboración de los alimentos"."Estos apoyos se suman a los mostrados durante estas semanas por distintas sociedades científicas y organizaciones profesionales entre las que se encuentran: el Consejo Andaluz de Enfermería, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Andalucía), el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Sociedad Andaluza de Neurología, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), el Consejo Andaluz de Médicos, el Colegio de Veterinarios de Sevilla, la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España y el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS)", alega la Consejería frente a las voces críticas respecto a la gestión del brote epidémico y la respuesta institucional ante el mismo.A tal efecto, la Consejería insiste en que el 15 de agosto, al día siguiente de que el laboratorio municipal de Sevilla confirmase la detección de la bacteria Listeria en la carne mechada producida por Magrudis con la marca La Mechá, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de Andalucía decretó la, tras comprobar que era elregistrados en las últimas semanas. Desde ese momento, la Consejería ha informado a los ciudadanos de que dejen de consumir ese producto, sobre el que la Consejería procedió entonces a su inmovilización y retirada del mercado, siendo paralizada la producción de carne mechada de La Mechá el mismo 14 de agosto.El pasado viernes 23 de agosto,, que comercializa la carne mechada fabricada por Magrudis, con una presuntay a la información sobre el origen de la carne. Al tiempo, la Consejería ha procedido a la inmovilización del producto en las instalaciones de esta distribuidora y a la retirada del mismo.Posteriormente,, tras tener conocimiento de que la empresa fabricaba al menos dos productos que no figuraban en los listados facilitados a la Consejería a través del Ayuntamiento de Sevilla, que de su lado atribuye tal extremo a la actuación del gerente de la empresa. En cualquier caso, la Consejería de Salud y Familias ha remitido una denuncia a la Fiscalía denunciando todos los hechos.