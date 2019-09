Carmen Calvo admite la CNMV o el Defensor del Pueblo como ejemplos de "cargos" que ofrecerán a Unidas Podemos fuera del Gobierno

Publicada el 04/09/2019 a las 10:08 Actualizada el 04/09/2019 a las 11:51

La vicepresidenta del Gobierno en funciones,, ha admitido como ejemplos de "cargos de responsabilidad" que ofrecerán a Unidas Podemos los que tienen que ver con. Así lo ha expresado en una entrevista concedida este miércoles a la Cadena Ser , en la que ha vuelto a insistir en que en ningún caso serían responsabilidades dentro del Consejo de Ministros.Los cargos ofrecidos desarrollan "políticas, que", ha explicado Calvo. En todo caso, ha puntualizado que en cualquier pacto "la confianza y las garantías tienen que estar juntas" y que la base siempre tiene que ser el programa.El PSOE, ha explicado la vicepresidenta, estaría dispuesto a ofrecer puestos en los órganos donde los socialistas "tienen una proporción muy importante" en la conformación parlamentaria de esos órganos y"Ya lo hemos hecho, con el Consejo de Seguridad Nuclear que le ofrecimos o con el Consejo de Estado donde no tenían cuota para estar y también se lo ofrecimos. Hemos hecho diez meses muy positivos y me niego a pensar que eso no ha funcionado porque ya lo hemos hecho y estamossin tener que estar en primera línea", ha asegurado.Calvo también ha citado otros órganos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Aunque en caso de este último, sus consejeros son ya propuestos por las formaciones con presencia en el Parlamento y tienen que pasar por el visto bueno de la comisión competente. Además,, por lo que ninguna de esas decisiones depende –al menos directamente– ni del Ejecutivo ni del partido con mayor representación en la cámara.Así ha desarrollado la vicepresidenta la oferta que adelantó Sánchez este martes en la presentación de su "programa común progresista". El presidente ofreció a Unidas Podemos su participación en la "gobernanza" del país dirigiendo instituciones y órganos del Estado fuera del Consejo de Ministros que pueden abarcarLa vicepresidenta ha insistido en que no están "en condiciones de un gobierno de coalición", por lo que