La alcaldesa de Móstoles defiende la designación de su hermana para llevar las redes sociales por 52.000 euros anuales

Publicada el 06/09/2019 a las 17:36 Actualizada el 06/09/2019 a las 18:44

Funciones eventuales

La alcaldesa de Móstoles,(PSOE), ha defendido esta mañana "la legalidad" del nombramiento de su hermana comodel Ayuntamiento, un cargo de libre designación remunerado con, informa Europa Press."Como sabéis, la ley permite nombrar apara ayudar, en este caso para, y siempre los hacemos a la capacitación que tienen e incluso a la confianza", ha explicado la primera edil.En este sentido, ha insistido en que "la ley no indica ni tasa como se debe de realizar" estas designaciones, recalcando que se trata de"que cesan cuando, en este caso, cesa la alcaldesa o cuando crean conveniente que deba cesar".En cuanto a las funciones que ejercerá la nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Consistorio,, la regidora ha detallado que ya se está ocupando de llevar a cabo distintas labores de comunicación, "apoyando a prensa", y que, además, "dará un empuje, un impulso, a la página web y a las redes sociales de este Ayuntamiento", con el objetivo deRespecto a las críticas lanzadas desde Ciudadanos que le acusan de, Posse ha defendido que "tiene los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro militante del PSOE en este caso", recalcando que Laura Posse lo es desde hace muchos años y destacando suPor eso, afirma que no entiende la crítica de Cs alegando que "son puestos de funcionarios eventuales que tienen que ayudar a sacar la gestión de un Gobierno y que son, como su nombre indica, de un alcalde, un presidente o un cargo político que se rodean de esas personas que, lógicamente, les generan esa confianza".Finalmente, ha querido subrayar que, independientemente de si es familia o no es familia, lo que nosotros buscamos es un objetivo, que es ayudar a los vecinos de esta ciudad, y eso lo cumplimos con el personal que creemos necesario, que esté capacitado y que sea de la confianza del Gobierno".