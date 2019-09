Publicada el 09/09/2019 a las 12:40 Actualizada el 09/09/2019 a las 13:15

Elogio a Iglesias

este lunes, en una columna publicada en El País,. El que fuera presidente del Grupo Prisa hasta 2018 ha desdeñado la posibilidad de una repetición electoral y ha avalado, en aras de la gobernabilidad y de la estabilidad política, un acuerdo entre la formación morada y el partido liderado por Pedro Sánchez al estilo del recién constituido Ejecutivo italiano, que ha aliado a los socialdemócratas con el movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo.“Un mal Gobierno, o un Gobierno difícil de gestionar, no son buena noticia, pero peor es el”, ha señalado Cebrián, para quien un gobierno de coalición "sigue siendo la respuesta más acorde a los principios de la democracia representativa".El fundador de El País pedía en 2016 , no obstante,–y sin Rajoy-, que el director editorial deJesús Maraña calificaba aquí de disparatado. "La izquierda de este país, la verdadera izquierda milite donde milite, no debería temer contribuir a una solución de este género", escribía entonces Cebrián. Y hace apenas tres meses, el mismo Cebrián se decantaba por una alianza entre el Partido Socialista y la formación de Albert Rivera, "cuando todavía este partido mantenía un rictus liberal, hoy desfigurado por completo", según ha aseverado este lunes.Además de manifestarse en favor del gobierno de coalición entre socialistas y Unidas Podemos, el también académico de la Real Academia Española ha alabado, en un gesto poco habitual,: "En la crisis política por la que atravesamos su actitud me ha parecido desde un principio la más coherente con la institucionalidad democrática", ha afirmado.Cebrián ha proferido, asimismo, sendas amonestaciones para el presidente en funciones y para el rey, Felipe de Borbón, a quienes afea haberse ido a veranear en plena crisis. "En este teatrillo que denuncia la derecha, en el que ella misma no se libra de hacer payasadas,”, ha comentado el periodista y escritor, que se ha mostradoy su renuncia a repetir la oferta de un Gabinete de coalición: “Si esto no se produce (la coalición), el principal responsable de la repetición electoral será el candidato que asumió el encargo del Rey y no pudo o no quiso consumarlo", ha concluido.