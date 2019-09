La Mesa de la Asamblea da el primer paso para investigar las irregularidades de Avalmadrid

Publicada el 09/09/2019 a las 16:08 Actualizada el 09/09/2019 a las 17:44

La Mesa de la Asamblea ha admitido a trámite que se cree l, registrada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, aunque PP tiene la posibilidad de oponerse y dejar en manos del Pleno de la Cámara autonómica su debate, votación y aprobación, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.Durante la reunión de la Mesa, el PP ha propuesto que se elaborase, algo que ha apoyado Ciudadanos, pero al faltar un miembro del PP, María Eugenia Carballedo, la petición ha decaído al mostrar su oposición al mismo PSOE y Vox. "Después del informe de los letrados que permite preguntas sobre Avalmadrid , creemos que otro informe jurídico no es más que una repetición, y", ha explicado la portavoz adjunta socialista Pilar Sánchez Acera. Así, se ha admitido el primer trámite parlamentario para la creación de la comisión.Ahora se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. Como se recoge en el Reglamento, dentro de los siete días siguientes a la publicación cualquier grupo parlamentario podrá oponerse a la propuesta de creación.El PP, que previsiblemente se posicionaráhará que la propuesta pase a pleno donde, tras debatirse, se votará. Solo hace falta que esté respaldada porregional. Fuentes de Vox han señalado que han preferido que la comisión siga adelante porque tienen un informe propio "que avala la competencia de la Asamblea para investigar irregularidades en Avalmadrid"."Insistimos en que no permitiremos que la comisión se convierta en, sino una investigación sobre el funcionamiento de un ente público. Queremos saber si, por malas prácticas y amiguismos, ha habido españoles con proyectos viables que se han quedado sin aval de una empresa que podría prestar un servicio social muy importante", han sostenido.Los tres grupos de la izquierda registraron en el Parlamento madrileño la petición de creación de esta comisión sobre las operaciones realizadas por la entidad entre 2007 y 2018. En concreto, y aunque no lo recogen en la petición registrada, ponen el foco en el crédito que el padre de la presidenta de la Comunidad,, recibió de la misma y, de hecho, no descartan llamarla a comparecer.[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas porsobre el caso Ayuso]