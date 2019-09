Iglesias pedirá al rey una "labor de arbitraje" en favor de un Gobierno de coalición

Publicada el 13/09/2019 a las 13:12 Actualizada el 13/09/2019 a las 14:20

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este viernes que solicitará al rey Felipe VI en la ronda de consultas que mantendrá éste la semana que viene que ejerza una "labor de arbitraje" en favor de un Gobierno de coalición. Iglesias, además, anunció queen una investidura de Pedro Sánchez si su formación no alcanza un acuerdo con el PSOE."Lo que le diré al jefe del Estado que comprende como funciona el sistema parlamentario, es que", aseguró el líder de Unidas Podemos en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta, en la que consideró fundamental "entender que la coalición es la forma natural" de gobernar "cuando no hay mayorías absolutas"."Creo que al rey lo último que le apetece es que haya repetición electoral en España", planteó igualmente Iglesias, que no obstante afirmó que su formación se abstendrá en caso de que no lleguen a un acuerdo con el PSOE. "Nos abstendremos, que es lo mismo que hicimos en las dos votaciones de investidura,", insistió.