La Comunidad de Madrid impone la primera sanción en España a las terapias de curación de la homosexualidad

Publicada el 17/09/2019 a las 18:35 Actualizada el 17/09/2019 a las 19:00

Kifkif: "un hito histórico"

Asociaciones LGTBI y Kifkif se han mostrado satisfechas tras la sanción,, por parte de la Comunidad de Madrid a una persona que se dedicaba amediante terapias no avaladas por ninguna institución médica, según informa Europa Press.La sanción es de. Después de la emisión de un programa en Cuatro donde se mostraba cómo presuntamente la coachcuraba a personas LGTB mediante terapias, Arcópoli inició una investigación y presentó todos los contenidos de la web elenalorenzo.com comoen una denuncia en agosto de 2016, siendo la primera denuncia ante la Consejería de Política Social y Familia que se interponía por laLey LGTB regional. En concreto le acusaron dede la Ley contra la LGTBfobia Arcópoli ha señalado que durante estos tres años les han ido llegando casos de anuncios que presuntamente realizaba esta coach para ofrecer servicios en la red social Grindr e incluso quea Toledo, donde no hay una ley de estas características. Muchas personas se pusieron en contacto con la asociación indignadas de estos anuncios que ofrecían los servicios de Elena Lorenzo.Enla Comunidad de Madrid inició elcontra Elena Lorenzo y hoy el vicepresidente regionalha anunciado la multa de 20.001 euros. "Pese a ser lapara las sanciones muy graves, es unay pionera ya que nunca antes en España se había interpuesto una multa por las terapias de curación a las personas LGTB", ha señalado Arcópoli.El director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia , considera que estas terapias de curación "son una práctica aberrante que pueden ser consideradasy que pueden llegar aa las personas que asisten con la esperanza de volverse heteros". "Son impropias del siglo XXI en España y es vergonzante que partidos políticos como Vox estén a favor de que existan", ha dicho.En la actualidad, Arcópoli tiene presentadaspor terapias de curación,y a la web www.esposiblelaesperanza.com . Si tienes conocimiento de alguien que haya asistido a terapias o que pueda proporcionarnos datos sobre estas terapias, no dudes en contactar con Arcópoli.Por otra parte, la asociación Kifkif ha celebrado también este martes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya impuesto la primera sanción por infracción muy grave contemplada en la Ley de protección LGTBI. "Es la primera de este tipo en toda España, todo unde la igualdad social de nuestro colectivo", han señalado.En este sentido, la asociación recuerda que la homosexualidad ", por lo que no está justificada una intervención de tipo psicológico", además de que "que avale que se pueda cambiar de orientación sexual". Por contra, los expertos aconsejan no ayudar a cambiar la orientación sexual, sino "apoyarle para que logre aceptar y desarrollar su sexualidad".En esta línea, para Kifkif "este tipo de terapias son o, más indirecta y sutil, en la que se refugia un sector ultraconservador que se niega a aceptar la diversidad, y que denuncia un pretendido estilo de vida gay que provoca presunta infelicidad. Pero tras esta máscara de compasión se ocultacontra los homosexuales".La organización muestra igualmente su satisfacción de que se empiecen a aplicar las leyes LGTBI en la región, "cuya demora deja desprotegidas a todas las personas del colectivo frente a delitos como los hoy multados".