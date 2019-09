Publicada el 18/09/2019 a las 12:06 Actualizada el 18/09/2019 a las 12:35

Les va a ir bien a estos dos. pic.twitter.com/eDhl84TeJv — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 17, 2019

Esto es la cafetería de diputados hace 10 minutos. He hablado allí decenas de veces con diputadas y diputados de todos los partidos. Que haya diputados que se dedican a hacer y difundir fotos como esta revela hasta qué punto se puede ser patéticohttps://t.co/c0Yiq6zf1X — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) September 17, 2019

Iglesias, destructivo para la izquierda

El alcalde de Valladolid,, se ha defendido este miércoles de las numerosas críticas recibidas tras publicar en su cuenta de Twitter, Pablo Iglesias y Albert Rivera, manteniendo una conversación privada en la cafetería del Congreso. Así, ha respondido que son dos "farsantes", a los que hay que "denunciar"."Esta gente que habla de una manera tan gruesa de sus adversarios políticos y que luego estén 'dándose el pico' en una cafetería, como ciudadano, me escandaliza", ha argumentado el dirigente socialista. "Esto me lleva a la conclusión de quey es lo que pretendía hacer con esta fotografía", ha añadido en una entrevista en Onda Cero.De esta forma, Puente ha afeado que son Iglesias y Rivera, con su actitud, los que demuestran queen esa conversación en el Congreso, porque si no, "no se irritarían tanto".Por otro lado, ha contestado con suspicacia a las críticas que han recibido por parte de ambas formaciones, y se ha preguntado "dónde ha quedado la transparencia" que reivindicaban estos partidos. Iglesias tachó de "patética" la actitud de Puente y recalcó que en la cafetería del Congreso ha hablado "decenas de veces con diputadas y diputadas de todos los partidos";, incluyendo partidos tan dispares como ERC, PP y Vox."Debe de haber quedado donde quedaron los círculos de Podemos" ha continuado criticando el alcalde vallisoletano, para acabar añadiendo que "ya".El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE ha proseguido su crítica hacia Podemos y la figura de Pablo Iglesias, acusándolo de tener una actitudcon la posibilidad de un gobierno de izquierdas en España."Han perdido ayuntamientos como Madrid, Zaragoza, Santiago, A Coruña, etc. Al final de todo,en muchos sitios", ha criticado.Por último, reconoce que entiende quey ha responsabilizado, en parte, a Iglesias de que España se quede "sin la posibilidad de un Gobierno".