Ábalos acusa a las derechas de "robar" el voto al PSOE y hurtar la victoria y pide que la "obstrucción" penalice

Cambios mínimos en las listas

El José Luis Ábalos , ha acusado hoy a lasal partido ganador y. Al mismo tiempo, ha dejado claro queporquede su voto, informa Europa Press.El dirigente socialista ha recordado que hubo unas, que ganó el PSOE, pero que. "Siento que mi votante, mi propio voto, no es que esté humillado, es que nos lo han robado", ha exclamado Ábalos. Por ello, ha mostrado su "convicción" de que: "Me siento muy motivado, porque siento que nos han hurtado esa victoria electoral".El secretario de Organización socialista ha dicho que, como ha ocurrido en la comunidad de Madrid, en Castilla y León y en Murcia, donde habiendo ganado les "arrebataron el gobierno". Pero ha dejado claro que,, por lo que espera que este hecho sea "suficientemente movilizador" y además, "penalizador" para los que han protagonizado la obstrucción.Este bloqueo, ha proseguido Ábalos,, a costa del país por no reconocer los resultados electorales y aprovechar otra oportunidad para rehacerse. "Eso es lo que ha pasado", ha exclamado.En cuanto a la campaña en sí, ha adelantado que, dado que es una repetición electoral y ha asegurado quePor lo que se refiere a las listas, ha explicado que, pero que plantearán que sea el. Eso sí, ha descartado que vayan a realizar fichajes nuevos.