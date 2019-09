Twitter, Facebook e Instagram cierran 359 cuentas falsas usadas por el PP para amplificar sus mensajes en las redes sociales

Publicada el 20/09/2019 a las 11:45 Actualizada el 20/09/2019 a las 14:31

Ser transparentes es parte del ADN de Twitter.



Hoy estamos actualizando nuestro archivo de operaciones de información respaldadas por estados que hemos eliminado de nuestro servicio.



Puedes leer nuestro último blog aquí: ⬇️https://t.co/xxXCVWzhbW — Twitter Seguro (@TwitterSeguro) September 20, 2019

Un centenar en Facebook e Instagram

El PP niega haber creado estas cuentas falsas

Única organización europea

Twitter ya cerró 130 perfiles relacionados con ERC

Twitter y Facebook han anunciado este viernes el cierre de. En concreto, la red de microblogging suspendió 259 perfiles, mientras que la tecnológica propiedad de Mark Zuckeberg clausuró 65 en la plataforma madre y otras 35 en Instagram.En concreto,ha anunciado en su último informe sobre transparencia publicado este viernes el cierre de. La red social acusa a la formación liderada por Pablo Casado de potenciar "de manera artificial" a través de estos perfiles falsos la "opinión pública en España".Según explica Twitter en una publicación en su blog, estas cuentas vinculadas con el PP estuvieron activas "durante un período relativamente corto" de tiempo. Su objetivo consistía en llevar a cabo. Estos perfiles, que suman entre todos 14.607 seguidores, fueron creados entre febrero y abril de este año y dejaron de publicar el 22 de abril, horas antes del debate electoral retransmitido por RTVE y a seis días de las elecciones generales del 28 de abril.Por su parte,ha dedicado un post de su sección de medios a este asunto titulado Eliminando el comportamiento no auténtico coordinado en España y que se elaboró gracias a "la información compartida con Twitter". La red social explica que han eliminadoinvolucradas en "un comportamiento no auténtico coordinado como parte de una red nacional enfocada en España". Asimismo, la compañía californiana también señala al partido de Casado: "Nuestra investigación encontró vínculos con personas asociadas con el Partido Popular".El objetivo de estos perfiles en Facebook e Instagram eraaunque también, incluidos temas como las elecciones, el Partido Popular y las críticas a sus opositores políticos". "Las personas detrás de esta actividad utilizaron cuentas falsas, muchas de las cuales ya habían sido desactivadas por nuestros sistemas automatizados, para comentar, amplificar y difundir su propio contenido y publicaciones de otros", explican en el post firmado por Nathaniel Gleicher, jefe de Política de Ciberseguridad.Este centenar de cuentas, según especifica Facebook, se gastó entorno a. Asimismo, cerca de. "Trabajamos constantemente para detectar y detener este tipo de actividad porque no queremos que nuestros servicios se utilicen para manipular a las personas. Eliminamos estas páginas, grupos y cuentas en función de su comportamiento, no del contenido que publicaron", reconocen desde la compañía californiana.Por su parte, la dirección nacional del. "El PP nunca ha creado cuentas falsas porque considera que la efectividad real en las redes se materializa con los voluntarios reales y sus propias cuentas", han subrayado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido. Otra cuestión, añade el PP, es lo que puedan hacer usuarios en la red que, bajo su responsabilidad, "interactúan con las cuentas del Partido Popular, como lo pueden hacer igualmente con las cuentas de otras formaciones".Es prácticamente la misma respuesta que el partido ofreció el pasado mes de marzo cuando Eldiario.es publicó que uncon identidades falsas y la foto de perfil de un estudiante asesinado, red que podría estar relacionada con los perfiles que ahora la red social ha informado que ha cerrado.El PP es laa la que Twitter ha cerrado cuentas por incumplimiento de las políticas sobre manipulación en el informe publicado este viernes. El resto, en esta ocasión, afecta a perfiles de. "La transparencia y la apertura son valores profundamente arraigados en el corazón de Twitter que definen y guían nuestra metodología en la divulgación de esta información", explica la red social que recuerda que llevan desde octubre de 2018 impulsando esta investigación en todo el mundo para detectar este tipo de tácticas en su plataforma.Según detalla Twitter, ha eliminado 267 cuentas con origen en losque se dedicaban a lanzar mensajes contra Qatar e Irán y amplificar publicaciones en apoyo al régimen saudí creadas y gestionadas por DotDev, una empresa privada de tecnología que opera en ambos países. También han suspendido un grupo de 4.258 cuentas que operaban exclusivamente desde los Emiratos Árabes, principalmente dirigidas contra Qatar y Yemen.Con respecto a, Twitter ha suprimido seis cuentas vinculadas con el sistema mediático estatal y la cuenta de Saud al-Qahtani, por violaciones a nuestras políticas de manipulación. En, a principios de verano, Twitter cerró una red de 1.019 cuentas vinculadas al partido político Alianza PAIS que se dedicaban a difundir contenido sobre la administración del presidente Lenín Moreno. Por último, y tras la identificación en agosto de más de 200.000 cuentas falsas basadas en laque intentaban sembrar la discordia sobre el movimiento de protesta en, en este informe detallan datos de 4.302 cuentas que participaron activamente en esta campaña.Sin embargo, el PP no es el primer partido español acusado por el propio Twitter de tener este tipo de cuentas en la plataforma. El pasado mes de junio , la red social informó de la suspensión de 130 perfiles relacionados directamente con "el movimiento independentista catalán, específicamente". Se habrían dedicado a "difundir contenido sobre el referéndum catalán" y que parecían haber sido creadas con la intención de "influir inorgánicamente en la conversación de formas políticamente ventajosas". "Configurar cuentas falsas es una violación de las Reglas de Twitter, punto final", explicaba Yoel Roth, jefe de Integridad.