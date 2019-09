Podemos guarda silencio sobre la candidatura de Errejón y ya negocia con Compromís pero no con Anova

Publicada el 23/09/2019 a las 11:54 Actualizada el 23/09/2019 a las 12:27

Un día después de que se confirmase que Más Madrid concurrirá a las elecciones del 10 de noviembre, Podemos calla y se mantiene a la espera. El partido moradoque su ex número dos, Íñigo Errejón, diera "un paso más" y presentase su formación a las generales, y rechazó comentar la candidatura argumentando que aún no cuentan con "mucha más información".Así se pronunció este lunes la portavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, tras la reunión de este órgano. "No tenemos mucha más información de este proyecto, no sabemos si va a presentarse solo por Madrid o va a ampliarse a otros territorios,", lamentó Vera, que aseguró que su formación tiene "un proyecto de país que defender". "Vamos a ver cuál es el de los demás", dejó caer.La portavoz también confirmó lo que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, había comunicado horas antes:-concretamente con la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra- para reconstruir una alianza de cara a las próximas elecciones, después de que en las pasadas generales cada partido se presentase por su cuenta."Hay posibilidades de que haya un acercamiento que nos fortalecería más a ambas formaciones políticas", explicó Vera, que no obstante afirmó que, a diferencia de con Compromís,para reconstruir la coalición gallega que se fracturó el 28A. "Estamos dispuestos a hablar con otras fuerzas" y "estamos dispuestos a escuchar", pero hoy por hoy "Unidas Podemos está nuestro proyecto", apuntó la portavoz.Y lo mismo vale para la líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, que ha expresado en los últimos días su deseo de ir a las generales orillando la marca Unidas Podemos y utilizando en las provincias andaluzas la marca Adelante Andalucía.por lo que "mantenemos nuestro programa" y "mantenemos el proyecto, que no nos caduca en unos meses como a otros", planteó Vera.