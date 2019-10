Los principales partidos políticos acuerdan reducir los gastos electorales y eliminarán la publicidad exterior

Publicada el 02/10/2019 a las 18:51 Actualizada el 02/10/2019 a las 19:05

Los españoles merecen "menos propaganda"

10N: un coste económico y de confianza

El PP ha rubricado elante la campaña de las generales del próximo 10 de noviembre y eliminará "toda publicidad exterior en espacios relacionados a tal efecto", según ha informado el partido en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.Varios partidos políticos se han comprometido ya ante notario apara reducir el coste de la campaña. Eso sí, en el texto se dice que todo está condicionado a que lo acepten todos los partidos del Congreso, y al menos el PNV ya ha avanzado su disconformidad.Se trata de un, pues ya lo mencionó el presidente Pedro Sánchez el pasado 19 de septiembre, y al que ya se han adherido, entre otros, Ciudadanos, Podemos, Vox, Izquierda Unida, En Comú, Compromís, Esquerra y Junts per Catalunya, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. Esta misma tarde, el PP ha confirmado que también ha firmado ese acuerdo ante notario.El PP sostiene que los españoles merecen "más propuestas y menos propaganda", por lo que se compromete aen espacios relacionados a tal efecto, siendo coherente", subraya, con la posición que el partido ha mantenido hasta ahora. "No nos cabe duda de que algunos se volcarán en la campaña electoral, pero ninguna campaña puede tapar el bloqueo al que ha sido sometido nuestro país estos meses", asegura el partido de Pablo Casado en el citado comunicado.El PP dice compartir el "hartazgo" de los ciudadanos ante la convocatoria de unas nuevas elecciones. A su entender, "la incapacidad de negociación de Pedro Sanchez y del PSOE han hecho que los ciudadanosLos conservadores consideran que las elecciones de noviembre son un gasto que va a suponer un coste tanto económico como de "", en un momento en que muchas familias "empiezan a ver con incertidumbre el futuro", según añaden.Ante esa situación, el PP cree que los españoles "no necesitan ver banderolas publicitarias en las farolas, sinoque solucionen sus problemas". "Entendemos que los culpables de esta situación no quieran que los ciudadanos recuerden que fueron ellos los que bloquearon la posibilidad de que España tuviera un gobierno", subraya en alusión a Pedro Sánchez y el PSOE.