Ortega Smith afirma sin fundamento que las 13 Rosas "torturaban, asesinaban y violaban vilmente"

El secretario general de Vox y concejal del Ayuntamiento de Madrid,, ha asegurado este viernes que las mujeres conocidas como las 13 Rosas, argumentando su rechazo a la Ley de Memoria Histórica. A su juicio, la norma busca dividir a los españoles, hablando de que había "un bando bueno y malo, de ganadores y perdedores" cuando "en realidad, hubo crímenes en ambos bandos"."Yo no le tengo ningún miedo a la historia, pero si vamos a hablar de memoria histórica hay que hablar de toda, no solo de una parte, sino de todo lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, como por ejemplo, que hay pocos reportajes hablando de las chicas de Madrid, las 13 Rosas, que torturaban, asesinaban y violaban vilmente", ha declarado, en una entrevista en Telecinco., ha defendido en concejal madrileño. Las 13 Rosas, en realidad, fueron 13 chicas, varias menores de edad, que Como recoge Newtral , el Tribunal de Guerra que las juzgó no incluyó ninguna de las acusaciones que este viernes ha formulado el dirigente de la formación ultraderechista.Fueron acusadas deSegún la sentencia, "tenían por misión hacer fracasar las instrucciones político-jurídicas de nuestro estado Nacional" y circular "las órdenes necesarias a fin de organizarse nuevamente y poder actuar en todas aquellas misiones que pudieran producir aquellos actos delictivos que vulnerasen el orden social y jurídico de la Nueva España". Una "trama inexistente" según el historiador Paul Preston: su único delito fue pertenecer, de manera directa o incluso indirecta, a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU).