El Supremo condena a Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación

Publicada el 14/10/2019 a las 09:46 Actualizada el 14/10/2019 a las 10:26

Cuatro meses después de que el juicio por el procés quedara visto para sentencia, el Supremo ha dado a conocer este lunes el histórico fallo. Los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, de diferentes sensibilidades, han condenado al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ay los mismos de inhabilitación absoluta por sedición en concurso medial con malversación, una pena que se rebaja hasta losen el caso de los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.En el caso de los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como en el de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el de los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull, sólo está presente la sedición, por lo que las penas se han situado en lospara los dos primeros,y 10 años y 6 meses para Forn y Rull. Por último, los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás sólo han sido condenados a 10 meses de multa –cuota de 200 euros diarios– y 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por el delito de desobediencia.Durante el juicio, la principal discusión se situó alrededor del, clave para clarificar si los acontecimientos acaecidos durante aquél otoño caliente de 2017 eran constitutivos de un delito de rebelión, como consideraba la Fiscalía, o uno de sedición, a ojos de la Abogacía del Estado. Para el Ministerio Público, los acusados intentaron "orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria" para conseguir "declarar la independencia" y "obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio" a través de un plan que incluía "la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal".Los servicios jurídicos del Estado, por su parte, se decantaron por la sedición al considerar que la violencia no fue un elemento estructural del plan trazado por los líderes independentistas y al calificar los acontecimientos del 20 de septiembre y del 1-O como un alzamientoLos magistrados, finalmente, han rechazado la tipificación propuesta por el Ministerio Público. "No basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. Resolver el juicio de tipicidad respondiendo a la pregunta de si hubo o no violencia supone incurrir en un reduccionismo analítico que esta Sala no puede suscribir", señalan los magistrados, que recuerdan que la violencia tiene que ser ", funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes".