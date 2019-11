PNV no será "obstáculo" para la gobernabilidad y está dispuesto a hablar con todos, menos "con franquistas"

Publicada el 02/11/2019 a las 16:47 Actualizada el 02/11/2019 a las 17:59

Josune Gorospe, en @radioeuskadi: "Hay que alertar a la ciudadanía de que soplan fuertes vientos recentralizadores, para hacerles frente #Euskadi necesita un grupo fuerte que defienda sus intereses. Hemen, EAJ-PNV". #HemenEAJPNV #10N pic.twitter.com/5ZQ0jbDHu0 — EAJ-PNV (@eajpnv) November 2, 2019

La candidata del PNV por Bizkaia al Congresoha asegurado este sábado que su partido, y ha apuntado que están dispuestos a hablar con todos, menos "con franquistas". Además, ha emplazado a resolver la cuestión territorial "con valentía y discreción", desde el diálogo, y ha exigido el traspaso de transferencias a Euskadi porque el "incumplimiento" del Estatuto supone "un claro ejercicio de arrogancia del Estado".En un debate de Radio Euskadi, recogido por Europa Press, Gorospe ha considerado quey, por ello, siempre apelan "a la necesaria estabilidad para que Euskadi vaya avanzando", tanto en las instituciones en las que gobiernan como en las que no lo hacen. Por ello, ha asegurado que el PNV no será "un obstáculo a la gobernabilidad del Estado". "Somos pactistas, hacemos llamamiento al diálogo, a la negociación y al acuerdo porque entendemos que realmente eso es lo que la sociedad vasca está demandando, que sigamos avanzando", ha añadido.La dirigente jeltzale ha destacado que proponen que, "sobre la inacción y la incapacidad de llegar a acuerdos", se pueda avanzar por la vía del diálogo". "Nuestro único objetivo y nuestras propuestas están en. Por tanto, para avanzar en esa gobernabilidad, lo que pedimos es que se cumplan todos esos aspectos que están recogidos en la agenda vasca", ha apuntado.Josune Gorospe ha señalado que habrá que ver qué resultados hay el 10N y ha asegurado que su partido siempre ha estado dispuesto a hablar con unos y con otros, aunque"Con el resto del espectro político tenemos interlocución y no tenemos problema en hablar", ha indicado.Tras insistir en que ha sido "una absoluta irresponsabilidad no llegar a un acuerdo de Gobierno cuando la aritmética lo permitía y había posibilidades", ha recordado que el PNV ofreció su apoyo para que la investidura de Pedro Sánchez saliera adelante "sin pactar nada previamente, solo a cambio de que". "Y ha sido una irresponsabilidad política por parte de Sánchez y de Iglesias que, en un contexto de desaceleración económica, donde urge tomar medidas, no se haya hecho ese acuerdo de Gobierno y estemos perdiendo tanto tiempo para tomar medidas urgentes", ha subrayado.Gorospe ha asegurado que, con, se puede gobernar, como ha demostrado el lehendakari, Iñigo Urkullu, al frente del Gobierno Vasco. "Lleva toda la legislatura gobernando, tomando decisiones y seguimos avanzando", ha dicho. En esta línea, ha recordado que su partido invitaba a Sánchez "a seguir y a agotar la legislatura con el Presupuesto prorrogado y lo que no convenía era meter al Estado en este escenario de incertidumbre, que no favorece, en absoluto, el progreso y el avance".Además, ha recordado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y la portavoz del Ejecutivo socialista, Isabel Celaá, aseguran que"quedan pendientes hasta después de las elecciones porque no se puede gobernar". "Parece ser que solo pueden gobernar para aplicar el 155", ha manifestado.La candidata del PNV ha recordado que"son sociedades plurales que mayoritariamente se sienten nación y es una realidad a la que el Gobierno que esté en Madrid debe dar respuesta y abordar el debate y la reflexión con valentía". "Dar voz y cauce a la ciudadanía libre y democráticamente expresada no debería suponer ningún problema en ningún estado de Europa que tuviera un mínimo de cultura democrática. Es un problema político al que hay que dar una solución política, que parta del diálogo, de la bilateralidad, partiendo de un requisito previo, el del respeto entre las partes, respeto político e institucional, y abordarlo con valentía, discreción y con ganas de resolver con política lo que es un tema político", ha insistido.